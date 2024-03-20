Никакого "прилета" не было: в Молдове сделали заявление по взрыву в Приднестровье

Кишинев изучает детали инцидента в оккупированном Приднестровье и рассматривает несколько вариантов событий, сказал глава молдавского МИД Адриан Ефрос.

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Взрыва в Приднестровье не было, это провокация - МВД Молдовы / коллаж фото УНИАН

Кадры о якобы прилете неизвестного дрона 17 марта по воинской части страны-оккупанта России в захваченном Приднестровье - монтаж. Информация о взрыве является фейком. Кишинев изучает обстоятельства ситуации. Об этом заявил молдавский министр внутренних дел Адриан Ефрос.

В интервью газете Ziarul de Gardă он рассказал о том, что речь идет о "части кампании дезинформации, призванная вызвать панику, страх и нестабильность среди граждан".

"Это монтаж, никакого взрыва не было", - заверил Ефрос.

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По его словам, будет опубликовано докладное разъяснение инцидента.

Кроме того, министр прокомментировал и инцидент у посольства РФ в Кишиневе в минувшие выходные, где мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью.

"Мы выясняем, что стало причиной... Вероятно, этот инцидент не был спонтанным, был продуманным. Мы проводим расследование и позже сообщим подробности", - добавил глава МВД.

Также руководитель силового ведомства уточнил, что правоохранители изучают оба инцидента.

"Мы устанавливаем причинно-следственную связь и изучаем несколько вариантов", - подчеркнул Адриан Ефрос.

Кратко о Приднестровье / Инфографика: Главред

"Взрыв" в Приднестровье

О "прилете" по воинской части войск РФ в Приднестровье 17 марта сообщили "СМИ" оккупированного россиянами анклава. Были продемонстрированы кадры якобы прилета по российскому вертолету БПЛА. Дрон, дескать, прилетел со стороны Одессы.

В Молдове и ГУР Минобороны Украины заявили о провокации России в Приднестровье. Как полагают в украинской разведке, россияне заинтересованы в подобных действиях, поскольку у них нет коридора в анклав.

В Институте изучения войны также заявили о провокации РФ в Приднестровье – американцы допустили, что Москва и Тирасполь обвиняя т во всем Украину. Также в ISW напомнили о недавней "просьбе о защите" от Приднестровья к России.

Приднестровская Молдавская Республика Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы. Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

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