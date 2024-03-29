Могли ли ракеты россиян залететь в Молдову: в ВСУ раскрыли детали

Власти Украины подтвердили, что в районе города Новоднестровска, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошли три пуска ракет.

https://glavred.info/ukraine/chi-mogli-raketi-rosiyan-zaletiti-v-moldovu-u-zsu-rozkrili-detali-10553927.html Ссылка скопирована

Залетела ли ракета РФ в Молдову / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш заявил, что на данный момент у ВСУ нет данных о пересечении воздушного пространства Молдовы российскими ракетами во время атаки на Украину 29 марта. Однако этот вопрос уточняется.

Об отсутствии информации Евлаш рассказал, отвечая на вопрос о распространении мониторинговыми каналами информации о том, залетали ли российские ракеты на территорию Молдовы.

"Но эта информация сейчас уточняется. Да, действительно в ту сторону, в направлении населенного пункта Ожево летели ракеты. Но относительно пересечения границы информации пока у нас нет", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

видео дня

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

В Молдове рассказали о ракете РФ на границе

Пограничная полиция Молдовы не подтвердила информацию о пролете российской ракеты над территорией страны.

В пограничной полиции Молдовы отметили, что сегодня в 05:40 патрули на КПП Окница, Атаки, Косеуць и Сорока слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины, передает NewsMaker.

Власти Украины подтвердили, что в районе города Новоднестровска, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошли три пуска ракет.

"Относительно информации о том, что прошлой ночью российские ракеты могли пролететь над воздушным пространством Молдовы, отметим, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства Молдовы. Это также подтвердила украинская власть", - сообщили в пограничной полиции страны.

Напомним, что 29 марта Россия обстреляла Украину ракетами. Известно, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели 3 МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

РФ массированно атаковала объекты энергетики. В Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений. Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред