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Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

Юлия Закрепа
29 марта 2024, 12:43
Александр Сырский отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями.
Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку
Сырский рассказал, почему Украина потеряла Авдеевку / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада московской пехоты, t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что для отхода украинских сил из Авдеевки Донецкой области было несколько причин. При этом во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери, в частности более 47 тысяч военных.

"Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед", - рассказал он в интервью "Укрінформу".

Также, по его словам, негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии и именно это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.

видео дня

"Поэтому, чтобы избежать окружения и сохранить жизни людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это - война... Российские пропагандисты пытаются использовать различные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", - добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, "и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре".

"Только в период с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонительной операции на этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", - привел цифры генерал.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Отход ВСУ из Авдеевки: что известно

Напомним, что 17 февраля ВСУ вышли из Авдеевки. Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции". Командующий также заявил, что "окружение не допущено".

В ВСУ подтвердили отступление из Ласточкино. Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино. Эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов.

Александр Тарнавский также позже сообщил, что ВСУ заняли позиции на втором рубеже обороны в Авдеевке. Прикрывая организованный выход наших подразделений из Авдеевки, артиллерия ОСУВ "Таврия" выполнила около 400 огневых задач.

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