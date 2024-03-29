"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

ВСУ не могут игнорировать какую-либо информацию о подготовке противника к наступательным действиям. Поэтому принимаются все меры для адекватного реагирования.

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Сырский оценил, есть ли угроза нового наступления РФ на Харьков / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, МО рф

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, насколько реальна возможность того, что российские оккупанты начнут новое наступление на Харьков.

По его словам, ВСУ не могут игнорировать какую-либо информацию о подготовке противника к наступательным действиям. Поэтому принимаются все меры для адекватного реагирования на такую возможность.

"На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий", - сказал Сырский в интервью Укринформу.

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Главком ВСУ напомнил, то у украинских военных уже есть опыт боевых действий в Харьковской области.

"Нам удалось "прочесть" противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым огородом", - заявил Сырский.

Генерал добавил, что каждая военная операция по-своему уникальна, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях.

"Современная война – это математическая задачка с сотнями переменных, в которой любая составляющая может иметь решающее значение", - объяснил он.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Угроза нового наступления РФ на Харьков - прогнозы

Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова генерал Сергей Мельник заявил, что от России можно ожидать все, что угодно, однако по состоянию на сейчас нет никакой угрозы наступления российских войск на Харьков.

Россияне собрали на Купянском направлении значительное военное формирование численностью около 100 тысяч военных. Однако, прямой угрозы для наступления россиян на Харьков или открытия нового фронта нет, считает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что у оккупантов на данный момент нет мобильных групп, которые способны были бы двигаться в направлении Харькова или Киева. Вражеские силы не могут осуществить прорыв, но они ведут войну на истощение.

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