Угроза наступления РФ на Харьков: генерал ВСУ оценил ситуацию на границе

Начальник Харьковского гарнизона оценил угрозу наступления РФ на Харьков и отметил, что россияне больше боятся наступления Украины на территорию России.

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Генерал Мельник (Марсель) оценил угрозу наступления РФ на Харьков / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

От России можно ожидать все что угодно, однако по состоянию на сейчас нет никакой угрозы наступления российских войск на Харьков. Об этом в интервью "Суспільному" сообщил начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова генерал Сергей Мельник.

По его словам, недавний рейд российских добровольцев из РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона показал украинцам, что на территории Белгородской области нет ни значительных военных формирований ВС РФ, ни фортификаций.

"Они сами боятся того, что Украина еще сможет пойти и сделать контрнаступление на их территории. Поэтому ожидать, что они завтра, или послезавтра могут уйти - это фейк. Нет такого. Пока они делают свои тактические действия на востоке нашего государства. К сожалению, где-то у них это получается", - пояснил генерал. видео дня

В то же время, он также проанализировал ход боевых действий в районе Купянска. Генерал добавил, что на этом направлении фронте нет тактического преимущества.

"Купянское направление практически крутится с начала полномасштабного вторжения и оно стоит на месте, оно не движется вперед. Мы еще не наступаем, мы только обороняемся. Тактического преимущества там нет. Мы просто стоим в обороне, они пытаются что-то сделать. Уже какой период времени они ничего сделать не могут. Двигаются туда-сюда, кладут своих людей просто на гибель, и на этом все", - отметил генерал Сергей Мельник.

Что известно о Сергее Мельнике Сергей Мельник (род. 12 июля 1977, г. Хмельник, Винницкая область) - украинский военнослужащий, бригадный генерал юстиции (4 марта 2022), доцент, доктор юридических наук. Руководитель Сил обороны города-героя Харькова (с сентября 2022). Заместитель командующего оперативной группировки войск Харьков (с сентября 2022), сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - угроза наступления РФ на Харьков

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин поставил перед военным командованием РФ захватить город Харьков.

Полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов соглашается с выводом президента Владимира Зеленского о том, что пока еще рано беженцам возвращаться в Харьков из-за отсутствия защиты города от воздушных ударов России, которая является страной-агрессором.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что вероятная наступательная операция российской армии на Харьков испытывает серьезные трудности как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Сейчас признаков подготовки такой операции со стороны оккупационных войск нет.

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