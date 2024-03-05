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Угроза штурма Харькова: Жданов объяснил, почему людей просят не возвращаться

Алексей Тесля
5 марта 2024, 09:41
На сегодня у Украины нет средств, чтобы закрыть небо над Харьковом, говорит Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов оценил угрозу наступления РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов согласен с оценкой президента Владимира Зеленского о том, что беженцам пока рано возвращаться в Харьков из-за того, что город не защищен от воздушных ударов страны-агрессора РФ.

"Президент все правильно посоветовал — не возвращаться, потому что город не защищен и у нас сегодня нет средств, чтобы закрыть небо над Харьковом. Чем больше плотность населения, чем больше людей вернутся в свои дома, тем больше вероятность повторения такой трагедии как сегодня мы наблюдаем в Одессе", - подчеркнул он в комментарии ТСН.ua.

Эксперт говорит о том, что единственный в мире комплекс, который теоретически может защитить Харьков — это израильский "Железный купол".

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"Но мы с вами понимаем, что вряд ли он у нас появится на сегодняшний день. Тогда, когда мы умоляли Израиль его предоставить, а были такие обращения, кажется год назад, тогда вопрос стоял, что у них у самих его мало. Ну а потом отношения у нас не совсем складываются — Израиль не передает нам образцы военной техники. Отсюда и следует вывод, что легче оттеснить врага от границы дальнобойными средствами огневого поражения, чтобы сделать невозможным нанесение поражения по городу Харьков", — пояснил он.

Собеседник отметил, что Харьков действительно почти не защищен от баллистических ракет комплексов С-300 и С-400, которыми РФ обстреливает город: "Дело в том, что расстояние очень мало. Минимально от города в 70 километрах фиксируется расположение вражеских комплексов. И подлетное время — 50 секунд. Харьковчане рассказывали, что фиксировали обстрелы, когда от пуска до взрыва проходило 49 секунд".

Угроза наземного наступления РФ

Вместе с тем полковник запаса уверен в том, что реальной угрозы нового наступления на Харьков по состоянию на данный момент не существует.

"Она почти равна нулю", - говорит он и поясняет, что на начало марта 2024 года напротив Харькова нет ударной группировки российских войск.

"Общество переживает по поводу безопасности и поэтому начинает интерполировать события на те страхи, которые у них есть. Ударная группировка не формируется. Наоборот, Российская Федерация на рубеже Белгорода строит линию обороны. Они делают что-то вроде линии Суровикина. Кстати, Белгород не совсем подпадает под прочную оборону. Второй основной рубеж обороны проходит за городом перед федеральной трассой Ростов – Москва", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что на данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

Напомним, россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления. "О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.

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новости Харькова Олег Жданов война России и Украины
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