'Не поощряем и не поддерживаем': в США удивили позицией насчет ударов по НПЗ РФ

В Госдепе США не ответили прямо на то, призывали ли американские чиновники Украину прекратить дроновые удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ.

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США не поддерживают нанесение Украиной ударов за пределами ее территории / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В Госдепе США отреагировали на удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Там отметили, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не стимулировать украинские силы атаковать за пределами своих границ. Об этом сказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер во время брифинга.

Журналисты попросили Миллера прокомментировать информацию из СМИ о том, что США просили Украину остановить беспилотные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", - сказал представитель Госдепа. видео дня

На вопрос, происходили ли какие-либо разговоры о нефтеперерабатывающих заводах между американскими и украинскими официальными лицами, Миллер не ответил прямо.

Он лишь отметил, что украинское правительство хорошо знает позицию Соединенных Штатов. Миллер также сказал, что позиция Соединенных Штатов соответствует их "долгосрочной политике" и это "четко донесли" Украине.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским НПЗ - как отреагировали на Западе

Атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы приводят к финансовым затратам для России и влияют на внутренний топливный рынок, сообщает Министерство обороны Великобритании.

В течение четвертого дня подряд европейские цены на природный газ растут из-за сокращения поставок с завода СПГ во Фрипорте (США) и ударами дронов по российской энергетической инфраструктуре, сообщает Bloomberg.

По информации Financial Times, со ссылкой на три неназванных источника, США обратились к Украине с призывом прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому что это может привести к увеличению мировых цен на нефть и спровоцировать реакцию со стороны РФ.

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