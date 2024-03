Не для наступления: в ISW назвали причину создания в РФ военных резервов

Россия готовит резервы для поддержки текущих военных операций в Украине, но эти военные формирования не способны к проведению крупных наступательных действий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики сообщают, что оккупанты начали набор военнослужащих для подразделений недавно восстановленного Ленинградского военного округа (ЛВО). Министерство обороны Великобритании подтвердило, что 44-й армейский корпус ЛВО проводит набор в Луге Ленинградской области.

Отмечается, что ранее военно-политическое руководство РФ использовало вновь созданные подразделения для проведения наступательных действий в Украине. Однако, потребность в продолжении активных боевых действий на территории Украины не соответствует более широким желаниям Кремля в формировании регулярных Вооруженных Сил.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.