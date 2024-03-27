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Не для наступления: в ISW назвали причину создания в РФ военных резервов

Юрий Берендий
27 марта 2024, 09:57
Аналитики отмечают, что вновь созданные военные группировки не смогут быть привлечены для проведения наступательных действий в Украине в 2024 году.
Не для наступления: в ISW назвали причину создания в РФ военных резервов
Россия формирует новые военные резервы - аналитики назвали главную причину / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Россия готовит резервы для поддержки текущих военных операций в Украине, но эти военные формирования не способны к проведению крупных наступательных действий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики сообщают, что оккупанты начали набор военнослужащих для подразделений недавно восстановленного Ленинградского военного округа (ЛВО). Министерство обороны Великобритании подтвердило, что 44-й армейский корпус ЛВО проводит набор в Луге Ленинградской области.

Отмечается, что ранее военно-политическое руководство РФ использовало вновь созданные подразделения для проведения наступательных действий в Украине. Однако, потребность в продолжении активных боевых действий на территории Украины не соответствует более широким желаниям Кремля в формировании регулярных Вооруженных Сил.

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"По данным ISW, Россия формирует резервы, способные поддерживать текущие операции в Украине. Однако такие резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченное крупномасштабное соединение для наступления в 2024 году", - убеждены аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Война в Украине - последние отчеты ISW

Силам обороны Украины удалось восстановить некоторые позиции в Синьковке Харьковской области, о чем сообщили аналитики Института изучения войны в отчете от 26 марта.

Заявление Александра Лукашенко о том, что террористы, которые совершили стрельбу и поджог в "Крокус Сити Холл" под Москвой, сначала двигались в сторону Беларуси, противоречит нарративу Кремля о причастности Украины. Эти слова могут быть направлены на избежание обсуждения возможных связей нападавших с Беларусью, но в то же время они противоречат официальной позиции России. Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что такое заявление Лукашенко может быть направлено на изменение дискурса, который распространяет Россия.

Аналитики Института изучения войны также сообщили, что украинские войска в ночь на 23 марта атаковали узел связи Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, а также нанесли удары по нефтебазе и нанесли повреждения двум десантным кораблям ЧФ.

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