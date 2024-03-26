Украина - Исландия: комментатор сделал предложение любимой перед началом матча

Комментатор украинской сборной сделал предложение своей возлюбленной, когда она вышла в прямой эфир со стадиона во Вроцлаве.

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Футбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение любимой / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Комментатор финала плей-офф отбора Евро-2024 Украина - Исландия Вадим Шевякин сделал предложение своей любимой девушке прямо в прямом эфире. Чувственное и эмоциональное видео уже появилось в Сети.

Корреспондентка Марина Машкина работала на стадионе во Вроцлаве. После этого ей передали из-за кадра пакет, а ведущий студии Владимир Кобельков попросил его распаковать. Девушка была приятно шокирована, а когда увидела там кольцо, то просто не могла уже сдержать своих эмоций.

В этот момент комментатор начал объяснять зрителям, что они с Мариной пара и начал признаваться любимой в любви.

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"Любимая, ты мне говоришь, что я не романтичен, не делаю каких-то поступков. Поэтому решил исправляться громко так, на всю страну, где-то даже воспользовавшись служебным положением. Не буду многословным, могу только приклонить колено и сказать по-простому. Марина Игоревна Машкина, я тебя люблю, я не хочу даже представлять, как оно - жить без тебя. Поэтому, надеюсь, ты согласишься на этот долгий путь вместе со мной. Любимая, выходи за меня, пожалуйста", - сказал Вадим Шевякин.

Девушка была тронута и она на всю страну сказала "Да, я согласна". Вадим обрадовался, ведь услышал то, что хотел услышать.

Смотрите видео с предложением любимой от футбольного комментатора в прямом эфире:

Футбольный комментатор в прямом эфире сделал предложение любимой / фото: скриншот

Украина прошла на Евро-2024 - новости футбола

26 марта состоялся футбольный матч, в котором Украина минимально обыграла Исландию и прошла на Евро-2024. Сборная Украина в тяжелом и изматывающем матче достойно одолела сборную Исландии со счетом 2:1.

Первый гол был забит в украинские ворота футболистом Альбертом Гудмундссоном. Но уже вскоре Виктор Цыганков забил мяч в ворота Исландии и сравнял счет. В конце тайма второго добились своего наши футболисты - тот же Судаков с правого фланга откатил мяч на Мудрика, который одиноко маячил перед штрафной - а тот сходу бахнул в левый нижний угол - 2:1.

Президент Украины Владимир Зеленский мощно обратился к футболистам сборной Украины после победы.

"Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!", - отметил президент Украины.

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