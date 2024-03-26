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Украина минимально обыграла Исландию и прошла на Евро-2024

Дмитрий Видоменко
26 марта 2024, 23:35
Сборная Украина в тяжелом и изматывающем матче достойно одолела сборную Исландию и вышла на Евро-2024.
Украина Исландия
Украина обыграла Исландию со счетом 2:1 и прошла на Евро-2024 / коллаж Главред, фото УАФ

По сравнению с матчем против Боснии и Герцеговины наставник Украины Сергей Ребров сделал три замены - в старте вышли Яремчук, Малиновский и Цыганков.

Украина - Исландия стартовые составы

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Малиновский - Цыганков, Судаков, Мудрик - Яремчук.

Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

видео дня

Исландия: Вальдимарссон - Палссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон - Траустасон, Гаральдссон - Й. Гудмундссон, Торстейнссон - А. Гудмундссон, Гудйонсен.

Запасные: Олафссон, Гуннарссон, Сампстед, Германнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллюмссон, Андерсон, Йоуганнессон, Оскарссон Глинссон.

Украина Исландия обзор матча и видео голов

Первый десяток минут обе команды в основном боролись за мяч и фолили друг против друга.

Потом прошел обмен моментами. На 14-й минуте Миколенко бил после подачи с правого фланга от Конопли на дальней стороне штрафной - но мяч прошел мимо правой стойки. Затем уже Торстейнссон от левого угла штрафной крутил в дальний угол, но Лунин блестяще отпарировал.

А вот в середине тайма наши, к сожалению, пропустили - Гудмундссон (который Альберт) проломился через опорную зону украинцев как медведь через бурелом и дальним ударом влепил мяч в правый угол - 0:1.

Украинцы, к их чести, ответили довольно быстро - Судаков поднял мяч на правый фланг штрафной, Цыганков прострелил во вратарскую на Яремчука, а тот замкнул. Но, к сожалению, из офсайда.

Второй тайм начался с вихрей яростных атак украинцев. И уже через десять минут счет удалось сравнять. Подопечные Реброва разогнали контратаку через передачу на правый фланг от Судакова на Цыганкова. Тот провернул свой фирменный финт, сместился в центр и мощно ударил в дальний угол - 1:1.

Дальше игра продолжилась с переменным успехом, но украинцы продолжали давить. Передача к правому флангу штрафной от Зинченко завершилась ударом Яремчука мимо ближнего угла. Потому Судаков хорошо приложился со штрафного с левого фланга - вратарь Исландии едва перевел над перекладиной удар.

И уже в конце тайма второго добились своего наши футболисты - тот же Судаков с правого фланга откатил мяч на Мудрика, который одиного маячил перед штрафной - а тот сходу бахнул в левый нижний угол - 2:1.

Финальный свисток зафиксировал очевидное - сборная Украина уже в третий раз подряд будет играть на чемпионате Европы. Соперниками наших там станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
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