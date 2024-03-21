Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

Босния и Герцеговина - Украина отчет о матче
Стартовые составы команд выглядели так:
Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац - Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Газибегович - Джеко, Демирович.Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Гусейнбашич, Ковачевич, Муякич.
Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Зинченко - Зубков, Судаков, Мудрик - Довбик.Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Тымчик.
Подачу с правого фланга от Крунича со стандарта Хаджикадунич неудачно обработал и пробил головой - мяч ушел мимо дальней штанги ворот Лунина.
Потом подачу с левого фланга от Миколенко на дальний забрал Шехич. Конопля из зоны перед штрафной пробил на трибуны. Слишком много нервов и фолов.
Под конец первого тайма, на 43-й минуте Колашинац рывком на левый фланг штрафной помешал Джеко завершить стенку, которую сам для себя и готовил.
Второй тайм сначала практически не отличался от первого. Но боснийцы, посидев полтора десятка минут в обороне - ждали момент для контратаки (и таки его дождались). На 57-й минуте Дедич прострелил с правого фланга штрафной во вратарскую, где Хаджикадунич подставил ногу - 1:0. (В УЕФА, правда, записали автогол на нашего защитника Матвиенко).
Последующие полчаса снова прошли в борьбе - и безрезультатной, ознаменовавшийся разве парой желтых карточек.
Наставник нашей сборной Сергей Ребров решился усилить атаку - и заменил опорника Брожко на форварда Яремчука. И тот повел себя как настоящий "джокер". На 85-й минуте поймал поймал на ногу прострел Конопли с правого фланга в штрафной и бильярдным ударом вогнал мяч в сетку - 1:1.
Украинцы в порыве азарта снова кинулись атаковать. Тот же Яремчук буквально через минуты проявил себя как ассистент и с левого фланга подал во вратарскую прямо на макушку Довбика - 1:2.
Cудья добавил аж целых восемь минут к основному времени матча.
Финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024 состоится 26 марта (вторник), начало – в 21:45 по киевскому времени в польском Вроцлаве. Украина сыграет против Исландии, которая обыграла Израиль - 1:4.
Другие материалы:
- Неприятные чувства: футболист сборной Украины опозорился жаркими объятиями с российским спортсменом
- "Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об Украине
- Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред