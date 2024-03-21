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Евро-2024 плей-офф: Украина минимально обыграла Боснию и прошла дальше

Дмитрий Видоменко
21 марта 2024, 23:42обновлено 22 марта, 00:15
Украина в вязком, потном и изматывающем матче минимально обыграла в гостях Боснию и Герцеговину и прошла дальше в плей-офф за право играть на Евро-2024.
Украина-Босния, заглушка
Украина минимально обыграла Боснию / коллаж Главред, фото УАФ и скриншот из видео

Босния и Герцеговина - Украина отчет о матче

Стартовые составы команд выглядели так:

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Колашинац - Дедич, Цимирот, Хайрадинович, Крунич, Газибегович - Джеко, Демирович.Запасные: Василь, Пирич, Чивич, Башич, Превляк, Пьянич, Варешанович, Табакович, Рахманович, Гусейнбашич, Ковачевич, Муякич.

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Зинченко - Зубков, Судаков, Мудрик - Довбик.Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Малиновский, Яремчук, Бондарь, Ванат, Гуцуляк, Тымчик.

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Подачу с правого фланга от Крунича со стандарта Хаджикадунич неудачно обработал и пробил головой - мяч ушел мимо дальней штанги ворот Лунина.

Потом подачу с левого фланга от Миколенко на дальний забрал Шехич. Конопля из зоны перед штрафной пробил на трибуны. Слишком много нервов и фолов.

Под конец первого тайма, на 43-й минуте Колашинац рывком на левый фланг штрафной помешал Джеко завершить стенку, которую сам для себя и готовил.

Второй тайм сначала практически не отличался от первого. Но боснийцы, посидев полтора десятка минут в обороне - ждали момент для контратаки (и таки его дождались). На 57-й минуте Дедич прострелил с правого фланга штрафной во вратарскую, где Хаджикадунич подставил ногу - 1:0. (В УЕФА, правда, записали автогол на нашего защитника Матвиенко).

Последующие полчаса снова прошли в борьбе - и безрезультатной, ознаменовавшийся разве парой желтых карточек.

Наставник нашей сборной Сергей Ребров решился усилить атаку - и заменил опорника Брожко на форварда Яремчука. И тот повел себя как настоящий "джокер". На 85-й минуте поймал поймал на ногу прострел Конопли с правого фланга в штрафной и бильярдным ударом вогнал мяч в сетку - 1:1.

Украинцы в порыве азарта снова кинулись атаковать. Тот же Яремчук буквально через минуты проявил себя как ассистент и с левого фланга подал во вратарскую прямо на макушку Довбика - 1:2.

Cудья добавил аж целых восемь минут к основному времени матча.

Финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024 состоится 26 марта (вторник), начало – в 21:45 по киевскому времени в польском Вроцлаве. Украина сыграет против Исландии, которая обыграла Израиль - 1:4.

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