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"Когда нас хотят уничтожить, мы не сдаемся": Зеленский мощно обратился к футболистам сборной Украины

Мария Тупик
27 марта 2024, 00:04
Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.
Украина вышла на Евро 2024
Украина вышла на Евро 2024 / Коллаж Главред, фото УАФ

Сборная Украины победила команду Исландии в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве завершился со счетом 2:1.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил наших спортсменов с важной победой для всей Украины.

"Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За очень важные эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают. Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!", - отметил президент Украины.

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Украина вышла на Евро 2024 - с кем будем играть

Сборная Украины получила путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

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С кем будет играть Украина на Евро 2024 / УАФ

Когда пройдет Евро 2024

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Смотрите видео победного гола Михаила Мудрика:

Мудрик забил гол и вывел сборную на Евро 2024
Мудрик забил гол и вывел сборную на Евро 2024 / скриншот

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