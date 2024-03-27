"Когда нас хотят уничтожить, мы не сдаемся": Зеленский мощно обратился к футболистам сборной Украины

Сборная Украины победила команду Исландии в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве завершился со счетом 2:1.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил наших спортсменов с важной победой для всей Украины.
"Спасибо, ребята! Спасибо, сборная! За очень важные эмоции для всей страны. За сверхважную победу и выход на Евро. За то, что еще раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда украинцы непременно побеждают. Во времена, когда нас каждый день хотят уничтожить, мы каждый день доказываем: украинцы есть и будут! Украина есть и будет! Спасибо за победу! Слава Украине!", - отметил президент Украины.видео дня
Украина вышла на Евро 2024 - с кем будем играть
Сборная Украины получила путевку в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.
Когда пройдет Евро 2024
Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.
Смотрите видео победного гола Михаила Мудрика:
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