9 июня - Духов День: народные приметы и что нельзя делать в этот день

Вы узнаете:
- Что означает День Святого Духа
- Народные приметы
- Что нельзя делать в День Святого Духа
В понедельник, 9 июня 2025 года, украинцы отмечают важный христианский праздник - День Святого Духа - день после Троицы. Это время, когда верующие обращаются к Богу с молитвами, просят о духовном обновлении и благословении на добрые дела. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Что означает День Святого Духа
День Святого Духа - это большой христианский праздник, который отмечается на второй день после Троицы, то есть в понедельник. В 2025 году эта дата приходится на 9 июня. Считается, что именно в этот день на апостолов сошел Святой Дух, как и обещал Иисус Христос перед своим вознесением. Празднование имеет глубокое духовное значение: верующие обращаются к Богу в молитвах, просят о мудрости, силе духа и защите.
А в народной традиции Духов День входит в так называемую Русалочную неделю, которая связана с силами природы, землей и ее плодородием.
Народные приметы
По украинским народным верованиям, в Духов день запрещено работать на огороде и в саду. Считается, что в этот день земля "беременна урожаем", поэтому ее нельзя копать, пахать, втыкать в нее острые предметы. Соответственно и сажать ничего нельзя.
Народные приметы предупреждают: кто в Духов день копает землю - может потерять урожай или навлечь болезни на себя и родных. Даже легкий труд с землей считается риском для будущего урожая и может "обидеть" землю.
Что нельзя делать в День Святого Духа:
- перекапывать грядки;
- рыхлить землю;
- сажать растения;
- обрабатывать от вредителей и болезней;
- вырывать сорняки и тому подобное.
Разрешается только поливать растения - как знак заботы, а не вмешательства. Можно также собирать урожай, но без повреждения почвы.
Православная церковь Украины не вводит жестких запретов на работу в День Святого Духа, однако призывает верующих провести этот день в покое и молитве. Главное - духовное очищение, посещение храма, чтение Писания, общение с семьей, добрые дела.
Разрешается труд, если он жизненно необходим, например - полив, уход за животными, приготовление пищи. Если работа выполняется с благодарностью и миром в сердце, она не считается грехом.
9 июня именины отмечают Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария, Марта.
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