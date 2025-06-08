"Только внешне": Елена Мозговая показала редкий момент с Александром Пономаревым

Вкратце:
- Мозговая в семейных архивах нашла фото с Пономаревым
- Снимок был опубликован в журнале 25 лет назад
Более 20 лет прошло с момента расставания Елены Мозговой и Александра Пономарева. Впрочем, певец навсегда остался частью семейных архивов музыкального продюсера, ведь пара прожила вместе 10 лет.
Мозговая недавно занялась исследованием документации и архивов своего деда. В них она обнаружила журнал "Украинская культура" за апрель 2000 года. На его обложке - Мозговая и Пономарев.
"Наконец-то дошла до архива своего дедушки... и тут такая неожиданная находка. Журнал датирован апрелем 2000 года. Архивы - это святое", - написала Елена в своем блоге в Facebook.
В комментариях читатели Мозговой отмечают красоту фотографии и тех, кто на ней изображен. Некоторые также отмечают, что продюсер и певец были хорошей парой, однако им Елена ответила, что такую видимость они, как супруги, создавали, на ее взгляд, лишь внешне.
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Кто такая Елена Мозговая?
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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