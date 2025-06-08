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"Только внешне": Елена Мозговая показала редкий момент с Александром Пономаревым

Анна Подгорная
8 июня 2025, 19:22
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Мозговая поделилась, как она и бывший муж изменились за четверть столетия.
Елена Мозговая, Александр Пономарев
Елена Мозговая показала фото с экс-мужем Александром Пономаревым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74, facebook.com/saspon

Вкратце:

  • Мозговая в семейных архивах нашла фото с Пономаревым
  • Снимок был опубликован в журнале 25 лет назад

Более 20 лет прошло с момента расставания Елены Мозговой и Александра Пономарева. Впрочем, певец навсегда остался частью семейных архивов музыкального продюсера, ведь пара прожила вместе 10 лет.

Мозговая недавно занялась исследованием документации и архивов своего деда. В них она обнаружила журнал "Украинская культура" за апрель 2000 года. На его обложке - Мозговая и Пономарев.

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"Наконец-то дошла до архива своего дедушки... и тут такая неожиданная находка. Журнал датирован апрелем 2000 года. Архивы - это святое", - написала Елена в своем блоге в Facebook.

Елена Мозговая, Александр Пономарев
Елена Мозговая показала фото с экс-мужем Александром Пономаревым / facebook.com/mozgovaolena74

В комментариях читатели Мозговой отмечают красоту фотографии и тех, кто на ней изображен. Некоторые также отмечают, что продюсер и певец были хорошей парой, однако им Елена ответила, что такую видимость они, как супруги, создавали, на ее взгляд, лишь внешне.

Комментарии к фото Елены Мозговой и Александра Пономарева
Комментарии к фото Елены Мозговой и Александра Пономарева / facebook.com/mozgovaolena74
Комментарии к фото Елены Мозговой и Александра Пономарева
Комментарии к фото Елены Мозговой и Александра Пономарева / facebook.com/mozgovaolena74
Комментарии к фото Елены Мозговой и Александра Пономарева
Комментарии к фото Елены Мозговой и Александра Пономарева / facebook.com/mozgovaolena74

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Кто такая Елена Мозговая?

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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