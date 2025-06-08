Renault планирует производить дроны в Украине: СМИ раскрыли, что стоит за новым проектом

Французская компания планирует сотрудничество с украинским оборонным предприятием для производства дронов.

https://glavred.info/world/renault-planiruet-proizvodit-drony-v-ukraine-smi-raskryli-chto-stoit-za-novym-proektom-10671740.html Ссылка скопирована

Французская корпорация Renault планирует запуск производства дронов в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Renault планирует открыть завод дронов в Украине в сотрудничестве с местным оборонным предприятием

Часть произведенных дронов будет предназначаться для французской армии

Французская компания Renault планирует открыть в Украине завод по производству дронов, сотрудничая с местным предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на источники в Renault.

видео дня

Представители корпорации подтвердили, что с ними контактировало правительство Украины, однако официальных решений по запуску проекта пока нет.

Издание отмечает, что это партнерство может стать важным шагом в укреплении отношений между Францией и Украиной, а также свидетельствует об усилении инвестиций в европейскую оборонную отрасль.

Часть произведенных в Украине дронов планируется передать французской армии. Как отметил министр обороны Франции Себастьен Лекорню:

"Париж отстает от Киева в сфере беспилотников", поэтому сотрудничество с Украиной может быть полезным и для Франции.

Помощь Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, после переговоров 11 марта в Саудовской Аравии возобновлены поставки американского оружия в Украину и обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном. В рамках ранее утвержденных пакетов администрации Байдена в Украину снова поступают артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для HIMARS.

Кроме этого, Коалиция желающих, которую формируют Великобритания и Франция для помощи Украине после прекращения огня, может "забуксовать" из-за нежелания США предоставлять гарантии безопасности. Лондон и Париж считают поддержку Вашингтона критически важной, но Белый дом пока отказывается брать на себя обязательства, в частности по авиации и разведке.

Также с начала полномасштабной войны США не только предоставляли оружие, но и тесно сотрудничали с Украиной в разведке, стратегии и планировании. Все это координировалось через секретный центр в Висбадене (Германия), где ежедневно американские и украинские офицеры определяли цели для ударов по войскам РФ.

Читайте также:

Что известно о franceinfo? France Info (стилизовано - franceinfo:) - французский общественный информационный телеканал, созданный медиа-группами Radio France, France Tеlеvisions, France Media World и Национальным институтом аудиовизуальной информации (INA). Начал вещание 31 августа 2016 года в приложении и на сайте, а цифровое и кабельное вещание началось 1 сентября 2016 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред