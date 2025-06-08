США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые обещали Украине, - Зеленский

Администрация Трампа перебросила на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые были согласованы для Украины еще при Байдене.

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Байден обещал Украине 20 тысяч ракет, но их отправили на Ближний Восток / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Зеленского:

Байден обещал передать Украине 20 000 ракет

Эти ракеты должны были защищать украинские города от "шахедов" видео дня

Администрация Трампа решила перебросить их на Ближний Восток

Украина согласовала с администрацией Джо Байдена передачу 20 тысяч ракет для борьбы с иранскими дронами-камикадзе "Shahed". Однако США передали их на Ближний Восток. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

По словам президента, соглашение о передаче ракет Украине было достигнуто еще при администрации Байдена. Эти ракеты предназначались для уничтожения вражеских "шахедов", которые РФ активно использует для обстрелов украинских городов.

"Кстати, знаете, как вы видели, мы имеем большие проблемы с "шахедами" и тому подобное. Мы боремся с этим и, конечно, мы найдем все инструменты, чтобы их уничтожать", - отметил он.

Зеленский уточнил, что вместе с тогдашним министром обороны США Ллойдом Остином было принято решение реализовать отдельный проект.

"Мы рассчитывали на этот проект. 20 тысяч ракет, между нами, 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами", - отметил Зеленский.

Глава государства уточнил, что это была недорогая, но это особая технология.

"Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток", - добавил он.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что уменьшение объемов помощи со стороны США непосредственно приводит к росту потерь среди украинского населения.

Дроны-камикадзе "Shahed" / Инфографика: Главред

Помощь Украине от США - новости по теме

Как сообщал Главред, после переговоров 11 марта в Саудовской Аравии возобновлены поставки американского оружия в Украину и обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном. В рамках ранее утвержденных пакетов администрации Байдена в Украину снова поступают артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для HIMARS.

Также с начала полномасштабной войны США не только предоставляли оружие, но и тесно сотрудничали с Украиной в разведке, стратегии и планировании. Все это координировалось через секретный центр в Висбадене (Германия), где ежедневно американские и украинские офицеры определяли цели для ударов по войскам РФ.

Кроме этого, Коалиция желающих, которую формируют Великобритания и Франция для помощи Украине после прекращения огня, может "забуксовать" из-за нежелания США предоставлять гарантии безопасности. Лондон и Париж считают поддержку Вашингтона критически важной, но Белый дом пока отказывается брать на себя обязательства, в частности по авиации и разведке.

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Что такое ABC News? ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News сейчас принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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