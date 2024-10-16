Россияне модернизировали ударные БпЛА типа 'Shahed': в чем опасность - ISW

Модернизированный ударный дрон "Шахед" стал более маневренным и быстрым и может летать на большей высоте, отмечают аналитики.

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Россия модернизировала "Шахеды" - в чем опасность / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Россия усовершенствовала свой ударный БпЛА типа "Шахед", что позволяет беспилотникам летать быстрее и на большей высоте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики ISW ссылаются на военнослужащего из мобильного подразделения противовоздушной обороны, который отметил, что на начальных этапах применения дроны "Шахед" имели низкую скорость и ограниченную маневренность, а также могли летать только на малых высотах.

Однако после модернизации их технические характеристики существенно улучшились.

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"Украинский военный отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали технику и тактику, чтобы продолжать сбивать беспилотники "шахед", - добавили аналитики.

Что известно об ударном БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Удары "Шахедами" по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 октября Россия осуществила массированную атаку на Украину. Всего по Украине была запущена зенитная управляемая ракета С-300/400 с временно оккупированных территорий Донецкой области, ракета Х-59 по Черниговской области, а также 136 ударных дронов типа "Shahed".

После паузы в один день впервые за почти 50 дней, российские войска снова использовали ударные дроны типа "Shahed" для атаки на украинские города, в частности пытались ударить по Киеву. Киевская городская военная администрация сообщила, что воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.

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