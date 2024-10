Россияне модернизировали ударные БпЛА типа 'Shahed': в чем опасность - ISW

Россия усовершенствовала свой ударный БпЛА типа "Шахед", что позволяет беспилотникам летать быстрее и на большей высоте. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики ISW ссылаются на военнослужащего из мобильного подразделения противовоздушной обороны, который отметил, что на начальных этапах применения дроны "Шахед" имели низкую скорость и ограниченную маневренность, а также могли летать только на малых высотах.

Однако после модернизации их технические характеристики существенно улучшились.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.