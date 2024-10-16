В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

По словам Сингх, систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе размещать не собираются.

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Сабрина Сингх озвучила позицию о размещении THAAD в Европе / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

США не планируют размещать систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе, чтобы перехватывать российские ракеты над западными регионами Украины. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, причина этого в том, что войны в Израиле и в Украине отличаются по своей сути.

"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - сказала Сингх на брифинге.

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Представительница Минобороны США добавила, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.

Она отметила, что президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", и подчеркнула важность сотрудничества с Конгрессом в вопросах внешней поддержки, для недопущения промедления с военной помощью.

Кто такая Сабрина Сингх? Сабрина Сингх - первый чиновник индийского происхождения в США, который занял пост пресс-секретаря кандидата в вице-президенты. Благодаря умению принимать решения и действовать самостоятельно в зоне своей компетенции, девушка получила должность помощника Джона Кирби, отвечая за связи с общественностью от имени Пентагона, пишет Википедия.

Будет ли Польша сбивать российские ракеты

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным трудно определить не гражданский ли это объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.

МИД Польши назвал слова Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной его "личным мнением".

Что такое система THAAD THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря этому комплекс должен быть существенно эффективнее по сранению с устаревшими баллистическими ракетами. Комплекс производится компанией Lockheed Martin Missiles and Space.

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