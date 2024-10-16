В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

США не планируют размещать систему перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе, чтобы перехватывать российские ракеты над западными регионами Украины. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, причина этого в том, что войны в Израиле и в Украине отличаются по своей сути.
"Это разные войны, разные регионы и обязательства перед Израилем и Украиной разные", - сказала Сингх на брифинге.
Представительница Минобороны США добавила, что оборонное ведомство и правительство США продолжают поддерживать Израиль и Украину в обеспечении различных необходимых для них оборонных потребностей.
Она отметила, что президент США Джо Байден "обязался поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", и подчеркнула важность сотрудничества с Конгрессом в вопросах внешней поддержки, для недопущения промедления с военной помощью.
Кто такая Сабрина Сингх?
Сабрина Сингх - первый чиновник индийского происхождения в США, который занял пост пресс-секретаря кандидата в вице-президенты. Благодаря умению принимать решения и действовать самостоятельно в зоне своей компетенции, девушка получила должность помощника Джона Кирби, отвечая за связи с общественностью от имени Пентагона, пишет Википедия.
Будет ли Польша сбивать российские ракеты
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польским военным трудно определить не гражданский ли это объект в воздушном пространстве страны. Поэтому в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил что Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции.
МИД Польши назвал слова Сикорского о необходимости сбивать российские ракеты над Украиной его "личным мнением".
Что такое система THAAD
THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.
В комплексе THAAD применена так называемая концепция "кинетического перехвата" - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части нет. Благодаря этому комплекс должен быть существенно эффективнее по сранению с устаревшими баллистическими ракетами.
Комплекс производится компанией Lockheed Martin Missiles and Space.
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