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Польша способна сбивать ракеты РФ, но при одном условии: в МИД сделали заявление

Андрей Ганчук
7 сентября 2024, 10:57
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У Варшавы могут быть свои красные линии в отношении военных действий российских оккупантов против Украины, и поляки могут принять определенные решения.

Сикорский, Чернобыльская АЭС
Польша могла бы сбить российские ракеты, если бы оккупанты целились в Чернобыльскую АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook/usovant

Польша могла бы сбивать российские ракеты, которые летят по Украине, в том случае, если бы они угрожали украинским АЭС. Например, Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

В интервью BBC у него спросили про "красные линии" Варшавы в отношении ведения военных действий РФ против Украины. И дипломат назвал условие ответа поляков в украинском воздушном пространстве.

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"Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких заблудившихся российских ракет", - отметил Сикорский.

В ответ ведущая задала следующий вопрос: "То есть вы говорите, что можете представить себе время, когда тяжелая техника в Польше будет сбивать боеприпасы на территории Украины, не пересекшие вашу границу?".

А политик ответил таким образом.

"Это моя личная точка зрения, что юридически у нас было бы право на самооборону. Но никаких решений об этом не принималось", - подчеркнул Радослав Сикорский.

Будет ли Польша сбивать российские ракеты – главные новости:

Ранее Радослав Сикорский говорил, что Польша и соседние страны должны сбивать российские ракеты еще до того, как они попадут в их воздушное пространство. Это нужно для обеспечения безопасности своих граждан.

Впрочем, позже представитель польского МИД Павел Вронский опроверг слова Сикорского. По его словам, риторика Сикорского – личное мнение министра.

Позже польский премьер Дональд Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ. Он утверждает, что для сбития объекта нужно его сначала детально изучить.

Кто такой Радослав Сикорский

Польский политик, политолог и журналист.

В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скироский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа.

На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

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