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"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

Юрий Берендий
4 сентября 2024, 23:12
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Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что польское ПВО не сбивает российские ракеты из-за угрозы попадания в гражданскую цель в небе над страной.
'Это главная проблема': Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ
Туск назвал главную причину, почему Польша не сбивает ракеты РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Премьер-министр Польши Дональд Туск в очередной раз прокомментировал возможность польских систем ПВО сбивать российские ракеты на собственной территории и отметил, что для этого требуется детальное изучение объекта, пересекшего воздушное пространство страны, сообщает RMF FM.

"Что касается проблемы объектов, которые нарушают польское воздушное пространство - этот последний случай (во время массированного удара по Украине 26 августа - ред.) постоянно расследуется. Я получил однозначную информацию, что намерением командира было сбить этот объект", - сказал Туск.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что "главная проблема заключается в быстрой и точной идентификации объекта".

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"Польша не находится в состоянии войны, а потому надо исходить из того, что объект, который нарушает наше воздушное пространство, может быть угрожающим или враждебным объектом, но это может быть и гражданский объект, а потому необходимо как можно точнее определить, с каким именно объектом мы имеем дело, и тогда есть готовность сбивать или обезвреживать такие объекты, сказал премьер-министр. Как он отметил, "это также было намерением наших военных в случае этого конкретного инцидента", - отметил он.

Туск отметил, что часто такие объекты могут быть на радаре лишь короткое время, и не всегда понятно, являются ли они военными или гражданскими.

"Также, поверьте мне, это не реальные интерпретации, что в наших вооруженных силах кто-то имеет опасения относительно применения, когда это необходимо, оружия, чтобы сбить объект, который нарушает польское воздушное пространство", - сказал Туск.

Он отметил, что иногда это могут быть даже стаи птиц или случайные нарушения из-за турбулентности. В этом случае польские вертолеты также действовали вблизи, и ответственность за решение о сбивании объекта лежит на военных, если нет полной уверенности в его природе.

"Также, поверьте мне, это не реальные интерпретации, что в наших вооруженных силах кто-то имеет опасения относительно применения, когда это необходимо, оружия, чтобы сбить объект, который нарушает польское воздушное пространство", - сказал Туск.

Премьер заверил, что не имеет оговорок относительно действий военного командования и подчеркнул, что военные должны принимать оптимальные решения, чтобы избежать возможных трагических последствий.

Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Сбитие ракет над Украиной - что известно о позиции НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и соседние с Украиной страны должны сбивать российские ракеты еще до их входа в свое воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность своих граждан.

Однако, впоследствии представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что эти слова являются личным мнением Сикорского.

В то же время по данным Defense Romania, в мирное время польское законодательство требует, чтобы истребители имели визуальный контакт с вражеской целью перед ее уничтожением, то есть пилоты должны физически видеть объект, а одного лишь радарного сигнала недостаточно. Это правило распространяется как на ракеты, так и на беспилотные летательные аппараты, отмечают эксперты и высокопоставленные чиновники из МИД Польши и Управления национальной безопасности при президентстве.

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