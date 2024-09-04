Циничный удар России по Львову: как именно Польша готова помочь городу

Варшава готова прийти Украине на помощь - премьер-министр Польши Дональд Туск поделился деталями.

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Зеленский, Туск, обстрел Львова / Колаж: Главред, фото: Президент Украины

В Польше не остались в стороне от сегодняшнего удара России по Львову. Так, Варшава предложила помощь в восстановлении исторических зданий, которые пострадали вследствие российской атаки.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал соответствующее сообщение в соцсети Х.

"Львов нуждается в помощи! Целью российской атаки был центр города", - написал он. видео дня

По словам премьер-министра Польши, во время атаки Россия повредила большое количество исторических зданий города.

"Польша готова помочь с их восстановлением", - заявил Туск.

Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

​ Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Как известно, после страшной атаки на наши города, Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что "это очередная очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши", чем изрядно одновременно насмешило и разозлило украинцев. Утром 4 сентября польские военные поднимали в небо собственную авиацию, однако отразить атаку Украине никак не помогли.

Впоследствии в Defence Romania назвали причину, почему польские F-16 не уничтожают российские ракеты. Как отметили журналисты, этот вопрос вызывает много споров, и многие эксперты считают, что именно Польша или Румыния могут стать первыми странами, которые нарушат так называемую "красную линию".

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Удар по Львову 4 сентября - последствия обстрела Львова

Как известно, в ночь на 4 сентября в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетно-дроновой атаки со стороны России. По данным спасателей, удалось спасти 12 человек, повреждения получили 53 человека. Известно о 7 погибших, среди которых дети в возрасте 7 и 14 лет.

К сожалению, враг непредсказуем и РФ меняет тактику ударов по Украине. Страна-агрессор перестала маскировать свои удары по гражданским объектам на территории Украины, и, вероятно, будет повышать градус эскалации, отметил Подоляк.

Как известно, в результате российского террористического удара по жилому дому во Львове трагически погибли почти все члены семьи Базилевич, однако отец спасся чудом. Главред рассказал новые детали гибели целой семьи в результате удара по Львову .

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