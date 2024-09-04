УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

Яна Ставская
4 сентября 2024, 17:06обновлено 4 сентября, 17:37
1177
Игорь с побратимом были одними из первых, кто оказывал помощь пострадавшим.
'Слишком много тел': военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве
Возле разрушенных помещений института творился ад / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/ihor__tkachov, сайт военного института

Во время спасения пострадавших в результате удара России по Полтавскому военному институту 3 сентября одной из главных проблем оказались китайские турникеты, рассказал у себя в Instagram военнослужащий, боевой медик Игорь Ткачев.

Бойца ВСУ озадачила необеспеченность качественными турникетами местных медиков, а также их неготовность работать в подобных чрезвычайных ситуациях.

Ткачев объяснил, что живет совсем рядом с институтом связи и отправился с другом на помощь после того, как в районе заведения прогремели взрывы.

видео дня

Игорь с побратимом были одними из первых, кто оказывал помощь пострадавшим. После первых нескольких раненых военные увидели более широкую и страшную картину.

"Перед нами стоял старый огромный ЗИЛ, в который просто грузили раненых. Их клали на тряпки, одеяла, двери, поднимали почти выше головы и забрасывали в багажник. Я не успел даже посмотреть, что с ними. Когда пришел, то уже просто помог докинуть последних раненых. Места уже не было, двери закрыли, и ЗИЛ поехал через весь город в больницу, набитый умирающими людьми", - пишет медик.

Как утверждает очевидец, из-за ранений и неудачной реанимации раненые умирали прямо в сортировочном пункте, развернутом вблизи места трагедии.

Ткачев считает, что ключевую роль здесь сыграли опасные китайские турникеты, а также неготовность работать в подобных условиях врачей, прибывших в институт.

"Я давал свои турникеты, а люди не знали, что с ними делать", - пожаловался медик.

Он добавил, что "врачи, которые приехали, были молодые, девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись, не знали, что делать, растерянные".

"Им просто грузили тяжелых, без рук и ног, в конвульсиях, умирающих людей в машины, они терялись. У них я не увидел ни турникетов, ни какой-то организации", - описывает Игорь.

Также Ткачев отмечает, что не видел, что делали работники ГСЧС помимо переноса раненых, но допускает, что кто-то из специалистов тоже помогал накладывать на ампутированные конечности раненых те же китайские турникеты.

Полтавский военный институт связи. Что это?

Полтавский военный институт связи - высшее военное учебное заведение Украины. Осуществлял подготовку офицеров с высшим военно-специальным образованием для частей войск связи сухопутных войск.

Институт воспитал тысячи офицеров, которые развивали, защищали и продолжают защищать Украину.

Удар по военному институту в Полтаве - главное

Во вторник утром, 3 сентября, Россия двумя баллистическими ракетами нанесла удар по Полтавскому военному институту связи. Прилет застал людей во время их эвакуации в бомбоубежище. Известно о почти 300 раненых.

Спасатели не могли начать разбор завалов и поиск пострадавших из-за повторных воздушных тревог в течение следующего часа.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Комментируя атаку на Полтаву, российские террористы утверждали, что в разрушенном учебном заведении якобы находились "иностранные инструкторы", которые готовили специалистов "из всех соединений и воинских частей ВСУ".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Полтавщина новости Полтавы Полтавская область взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседание

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседание

18:49 Украина
Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

18:30 Украина
Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

18:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди 14147

В Украину идет похолодание: какие области будут заливать грозовые дожди

Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальным результатом 12104

Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальным результатом

Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре 8548

Цветы покроют весь сад: садовод назвал 5 растений, которые надо обрезать в сентябре

Сюрприз будет уже в 2024 году: Нострадамус из Индии назвал дату конца войны в Украине 7972

Сюрприз будет уже в 2024 году: "Нострадамус" из Индии назвал дату конца войны в Украине

Последние новости

18:49

Шуфрич устроил "театр" в суде: звал медиков, сорвал заседание

18:33

Кощей Бессмертный по-кремлевски: Путину разрабатывают эликсир вечной жизни

18:33

ДРГ заходят в Торецк: в Донецкой ОВА ответили, кто контролирует город

18:30

Под Покровском ВСУ могут попасть в окружение: Снегирев раскрыл угрозы

18:07

Могут помочь вытеснить врага: Зеленский признался, от кого зависит победа

США намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФСША намерены варить Россию медленно, как лягушку: Жданов – о снятии ограничений на удары по РФ
18:03

Света будет значительно больше: графики отключений электроэнергии на 5 августа

17:49

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

17:46

Почему клавиши на клавиатуре не в алфавитном порядке: секрету более чем 150 лет

17:46

"Руки дрожат": жена Виктора Павлика показала результаты ДНК своего сына

Реклама
17:31

"Это кризис": в Офисе президента раскрыли причины массовых отставок министров

17:24

Больше, чем для защиты Германии: Шольц объявил закупку 17 систем ПВО для Украины

17:24

Циничный удар России по Львову: как именно Польша готова помочь городу

17:19

Большой страх Путина: почему РФ не снимает войска с фронта для защиты Курска - Жданов

17:13

"Мудрые дети": Алсу рассказала, как дети отреагировали на измены отца

17:06

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

17:02

Секундный лайфхак без фена и плойки: как сделать объем волос у корней невидимкойВидео

16:51

ЕС не может предоставить Украине $50 млрд замороженных активов РФ: в Politico раскрыли причины

16:47

Не шторы, а огнеупорные ролеты: "Укрзализныця" прокомментировала скандальный тендер

16:43

Это далеко не коронавирус: в Киеве введен карантин из-за странной причины

16:31

Точно приживется: как вырастить розу из букета в домашних условиях

Реклама
16:28

Почему польские F-16 не уничтожают ракеты РФ: в Defense Romania назвали причину

16:28

"У США есть свой сценарий": Жданов раскрыл, снимут ли США ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

16:25

Отец спасся чудом: новые детали гибели целой семьи в результате удара по ЛьвовуВидео

15:55

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы

15:52

ЕС имеет интересный козырь в рукаве: как Орбан заплатит за свое упрямство

15:35

Нужно ли избавляться от сороконожек в квартире: ответ вас удивит

15:28

Начнется жесткий период безденежья: что нельзя брать в руки 5 сентября

15:04

РФ меняет тактику ударов по Украине: у Зеленского предупредили об угрозе и назвали города

14:47

Что такое "заграва": мало кто знает правильный ответВидео

14:43

Цель не Покровск: оккупанты усилили атаки на Кураховском направлении

14:38

Рада бурно уволила ряд министров, не обошлось без нюансовВидео

14:32

"Стена, за которой было уверенно и надежно": умер Константин Пинчук

14:09

"А тогда победа Украины в войне": Жданов назвал способ победить армию РФ

14:06

"Энергоатом" отвергает информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

13:51

"Где-то шлялся с какой-то": известная украинская певица разнесла Олега Винника

13:34

53 пострадавших и 7 погибших: в ГСЧС завершили разбор завалов во Львове

13:22

СМИ разоблачили экс-нардепа Березу на лжи: он сбежал за границу и не может подтвердить, что в Украине

13:15

"Цели поражены": Россия отчиталась о кровавых ударах по Полтаве и ЛьвовуФото

13:10

Жена Остапчука решила покинуть Instagram: что случилось

13:01

Как почистить конфорки газовой плиты: блестящие методы без лишних затрат

Реклама
13:00

Похолодание накроет Украину: в каких областях будут дожди и грозы

12:57

На Южноукраинской АЭС произошла авария: увеличатся отключения света

12:42

Нужно будет быстро окопаться: Жданов предсказал следующий шаг Путина на Курщине

12:38

Элтон Джон почти ослеп - что случилось

12:22

В результате атаки РФ на Львов мужчина потерял жену и троих детей

11:53

Только молодятся: 4 знака зодиака, которые выглядят на 25 в свои 40 лет

11:47

"РФ не победит в войне": Байден отреагировал на удар по Полтаве, где погибли 53 человека

11:34

Украина ждет переломного момента: США могут планировать вывести РФ на переговоры

11:33

Церковный праздник 5 сентября: что запрещено делать в день святого Афанасия

11:27

Ракета РФ ударила по сердцу Львова: повреждены семь памятников архитектурыФото

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять