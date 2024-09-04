'Слишком много тел': военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

Игорь с побратимом были одними из первых, кто оказывал помощь пострадавшим.

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Возле разрушенных помещений института творился ад / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/ihor__tkachov, сайт военного института

Во время спасения пострадавших в результате удара России по Полтавскому военному институту 3 сентября одной из главных проблем оказались китайские турникеты, рассказал у себя в Instagram военнослужащий, боевой медик Игорь Ткачев.

Бойца ВСУ озадачила необеспеченность качественными турникетами местных медиков, а также их неготовность работать в подобных чрезвычайных ситуациях.

Ткачев объяснил, что живет совсем рядом с институтом связи и отправился с другом на помощь после того, как в районе заведения прогремели взрывы.

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Игорь с побратимом были одними из первых, кто оказывал помощь пострадавшим. После первых нескольких раненых военные увидели более широкую и страшную картину.

"Перед нами стоял старый огромный ЗИЛ, в который просто грузили раненых. Их клали на тряпки, одеяла, двери, поднимали почти выше головы и забрасывали в багажник. Я не успел даже посмотреть, что с ними. Когда пришел, то уже просто помог докинуть последних раненых. Места уже не было, двери закрыли, и ЗИЛ поехал через весь город в больницу, набитый умирающими людьми", - пишет медик.

Как утверждает очевидец, из-за ранений и неудачной реанимации раненые умирали прямо в сортировочном пункте, развернутом вблизи места трагедии.

Ткачев считает, что ключевую роль здесь сыграли опасные китайские турникеты, а также неготовность работать в подобных условиях врачей, прибывших в институт.

"Я давал свои турникеты, а люди не знали, что с ними делать", - пожаловался медик.

Он добавил, что "врачи, которые приехали, были молодые, девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись, не знали, что делать, растерянные".

"Им просто грузили тяжелых, без рук и ног, в конвульсиях, умирающих людей в машины, они терялись. У них я не увидел ни турникетов, ни какой-то организации", - описывает Игорь.

Также Ткачев отмечает, что не видел, что делали работники ГСЧС помимо переноса раненых, но допускает, что кто-то из специалистов тоже помогал накладывать на ампутированные конечности раненых те же китайские турникеты.

Полтавский военный институт связи. Что это? Полтавский военный институт связи - высшее военное учебное заведение Украины. Осуществлял подготовку офицеров с высшим военно-специальным образованием для частей войск связи сухопутных войск. Институт воспитал тысячи офицеров, которые развивали, защищали и продолжают защищать Украину.

Удар по военному институту в Полтаве - главное

Во вторник утром, 3 сентября, Россия двумя баллистическими ракетами нанесла удар по Полтавскому военному институту связи. Прилет застал людей во время их эвакуации в бомбоубежище. Известно о почти 300 раненых.

Спасатели не могли начать разбор завалов и поиск пострадавших из-за повторных воздушных тревог в течение следующего часа.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Комментируя атаку на Полтаву, российские террористы утверждали, что в разрушенном учебном заведении якобы находились "иностранные инструкторы", которые готовили специалистов "из всех соединений и воинских частей ВСУ".

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