Было построение во время взрыва или нет: все, что известно о кровавом ударе по Полтаве

Российские оккупанты ударили баллистическими ракетами по Полтавскому учебному заведению и убили по меньшей мере 51 человека. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
В Сети ходили слухи о том, что ракетный удар произошел прямо в момент построения на плацу Института связи. Однако на самом деле это не так.
"Известно, что никаких построений или других мероприятий в момент удара не происходило", - сказал Лазуткин.
В Офисе генпрокурора отметили, что правоохранители открыли уголовное дело по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Чем россияне ударили по Полтаве
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 9:08, после чего все студенты, которые были на учебе, ушли в укрытие. Мощные взрывы прогремели через несколько минут после объявления тревоги.
По предварительным данным, российские оккупанты ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами Искандер-М.
Что известно о пострадавших и погибших
В результате баллистического ракетного удара количество пострадавших по состоянию на 18:00 возросло до 51. Из-под завалов удалось спасти 11 человек.
Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что количество пострадавших возросло до 219. Под завалами могут быть еще 18 человек.
Смотрите видео о последствиях ракетного удара по Полтаве:
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под завалами оказались десятки людей. Россияне ударили двумя ракетами "Искандер" по учебному заведению и больнице.
"К сожалению, много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами. Мои искренние соболезнования всем родным и близким. Боль и печаль по погибшим... Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины максимально привлечена к оперативному расследованию этого события. Страна-агрессор должна ответить за каждого убитого человека, за каждую изуродованную жизнь. Военные преступления не имеют сроков давности. Преступники будут наказаны", - написал он.
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