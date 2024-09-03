Коварный удар баллистикой: Воздушные Силы раскрыли детали атаки РФ на Полтаву

3 сентября страна-агрессор Россия атаковала Полтаву баллистическими ракетами, в результате чего уже известно о по меньшей мере 47 погибших и 206 раненых. В Воздушных силах объяснили, в чем было коварство врага.
Пресс-служба ведомства в комментарии УП сообщила, что тревога накануне удара была объявлена именно из-за угрозы баллистики, однако проблема в том, что долетает она за несколько минут в приграничные с РФ области.
Именно поэтому важно вовремя реагировать на сигналы воздушной тревоги, особенно жителям прифронтовых регионов. Или "Искандер М", или "Кинжал", С300 или С400 летят очень быстро.
Как и перед предыдущими угрозами, так и перед сегодняшней атакой Воздушные силы получают информацию от разведки о пусках ракет врагом и сразу объявляется воздушная тревога.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
Ракетный удар России по Полтаве
Российские оккупанты во вторник, 3 сентября, нанесли удар баллистическими ракетами по Полтаве. В результате удара есть много погибших и более 200 раненых.
Впоследствии стало известно, что временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.
Есть частичное разрушение одного из зданий института, многие люди оказались под завалами. Спасатели локализовали пожар и продолжают разбор завалов.
По состоянию на 15:00 3 сентября стало известно, что благодаря быстрой и слаженной работе 25 человек спасли, 11 из них достали из-под завалов. Всех пострадавших безотлагательно передают врачам для оказания медицинской помощи.
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