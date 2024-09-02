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Ровенская АЭС была на грани: подробности одной из последних атак РФ на Украину

Яна Ставская
2 сентября 2024, 18:40
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Россия умышленно провоцирует ядерный инцидент.
Ровенская АЭС была на грани: подробности одной из последних атак РФ на Украину
Россия начала "ядерные" провокации / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В ходе последних ракетных атак Россия пыталась остановить работу всех АЭС на подконтрольной Украине территории, рассказала в интервью Главреду независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная.

"Понятно, что целью атаки была остановка всех энергоблоков, которые работали на мощности на подконтрольной территории, потому что атомная энергетика сейчас обеспечивает до 60% производства электроэнергии", - заметила эксперт.

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По словам Кошарной, во время одной из таких атак были обесточены первый, третий и четвертый энергоблок Ровенской АЭС.

"Россияне били не по открытым распределительным устройствам АЭС на нашей территории, а по периферийным трансформаторам, которые связаны с выдачей мощности. В связи с этим энергоблоки были остановлены, но не в проектном режиме, не системами защиты, а из-за обесточивания", - сказала она.

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Массированная атака на Украину - главное

Утром 26 августа РФ атакует Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3. В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. В результате удара РФ известно о погибших и раненых.

После этого в Киевской, Одесской и Донецкой областях ввели экстренные отключения света. Ситуацию в электросети пытаются стабилизировать до сих пор.

Известно, что российские террористы атаковали инфраструктуру Киевской ГЭС.

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