Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

Из-за сложной ситуации в энергосистеме распоряжение о введении экстренных отключений отдали в Укрэнерго.

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Графики отключений пока не будут действовать в четырех областях и столице / Коллаж: Главред, фото: pixabay

В Киеве, а также Киевской, Одесской и Донецкой областях Украины 28 августа ввели экстренные отключения. Об этом сообщили в Telegram ДТЭК.

"Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что во время экстренных отключений предварительно опубликованные графики почасовых отключений не действуют. Электроэнергию могут отключить в любое время.

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"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - добавили в компании.

Затем в ДТЭК обновили информацию и отметили, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области также задействованы экстренные отключения.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение электроэнергии в Украине - что известно

Накануне в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что 28 августа облэнерго будут применять меры ограничения потребления. Однако в течение всех суток во всех регионах должны были действовать две очереди отключений.

В целом, после массированной атаки России по Украине 26 августа, прогнозы по электроснабжению в осенние месяцы стали менее оптимистичными. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, однако к середине месяца они ослабнут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине снова начались стабилизационные отключения электроэнергии, однако скоро их удастся избежать благодаря тому, что досрочно завершился плановый ремонт одного атомного блока.

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