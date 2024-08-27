Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

После массированной атаки России по энергетическим объектам Украины 26 августа прогнозы по электроснабжению осенью ухудшились.

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Что будет со светом осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

После массированной атаки России по Украине 26 августа прогнозы по электроснабжению в осенние месяцы стали менее оптимистичными. В сентябре будут действовать графики почасовых отключений, однако к середине месяца они ослабнут. Об этом заявил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, пишет "РБК-Украина".

Прогнозы на начало осени строились на том, что все атомные блоки завершат ремонты, а снижение потребления из-за прохладной погоды позволит уменьшить дефицит электроэнергии. На прошлой неделе генерация даже вышла на определенный профицит и предполагалось, что с 25 августа Украина будет экспортировать небольшие объемы электроэнергии. Однако атака РФ на украинскую энергосистему ухудшила ситуацию.

"Сейчас уже не идет речь об экспорте, наоборот, надо наращивать возможности импорта. Но опять же сделать это можно только после того, как восстановятся системы передачи и распределения", - отметил Омельченко.

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Что касается сентября и октября, прогнозы ухудшились. Ожидается, что в сентябре будут действовать графики почасовых отключений, которые могут уменьшиться к середине месяца.

"К сожалению, это (массированный удар по энергетике, - Главред) произошло. Поэтому вносятся коррективы в восстановительные работы, в программы подготовки к осенне-зимнему периоду. Скорее всего, в сентябре будут графики почасовых отключений. Надеюсь, где-то к середине месяца они ослабнут и будут минимизированы. Относительно октября - не знаю, сказать сложно", - добавил эксперт.

По словам Омельченко, с началом отопительного сезона в ноябре графики отключений света точно вернутся. Ведь в Украине вырастет потребление и, соответственно, дефицит в энергосистеме. Вероятно, дефицит невозможно будет покрыть из-за больших объемов потерянной генерации.

С другой стороны, директор центра "Психея" Геннадий Рябцев утверждает, что результаты атаки не должны существенно увеличить отключения света.

"Прогнозы на сентябрь-октябрь остаются неизменными: после восстановления работы всех систем графики стабилизационных отключений если и сохранятся, то в виде одной-двух очередей в вечернее время", - заявил он.

Рябцев рассчитывает, что поврежденное оборудование восстановят в ближайшие дни.

"Энергетики знают, что делать в таких случаях. Учитывая опыт энергетиков, сейчас все работы проводятся по определенным методикам. И даже те отключения, которые происходили в Украине, были преимущественно превентивными", - добавил эксперт.

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Отключение света в Украине - влияние атаки РФ на энергетику

Напомним, в понедельник, 26 августа, российские оккупанты атаковали Украину с воздуха. Враг применил более сотни ракет и столько же "шахедов". Россия обстреливала энергетическую инфраструктуру.

По всей стране были экстренные отключения света, были и проблемы с водоснабжением. Проблемы фиксировались в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и других городах.

Из-за массированного обстрела украинской энергетики в областях вернули графики отключения электроэнергии. Во вторник, 27 августа, свет будут выключать сразу для трех очередей и четырех очередей.

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