Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии

В течение всех суток в Украине 27 августа будут выключать свет в объеме трех и четырех очередей.

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График отключения света на 27 августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В Украине 27 августа будут действовать графики почасовых отключений света. Их введут на все сутки, но с разными объемами ограничений. Об этом сообщает ДТЭК.

Свет будут выключать сразу для трех очередей в период с 00:00 до 6:00, с 11:00 до 15:00 и с 21:00 до 00:00. В объеме четырех очередей будут выключать свет в период с 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.

"Высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков", - говорится в сообщении.

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