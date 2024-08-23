Ситуация с отключениями света в Украине изменится: какая причина

Энергетики делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом, отметили в Минэнерго.

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Ситуация с отключениями света в Украине изменится/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине в минувшие дни снова начались стабилизационные отключения электроэнергии, однако скоро их удастся избежать благодаря тому, что досрочно завершился плановый ремонт одного атомного блока.

После ремонта атомный блок, мощность которого составляет 1000 МВт, уже подключили к энергосистеме страны. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве отметили, что это придаст энергосистеме стабильности.

"Энергетики действительно делают невероятные вещи в этой сложной ситуации, чтобы мы оставались со светом и теплом. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии", - заявил министр энергетики Герман Галущенко. видео дня

В Министерстве энергетики напомнили, что атомная генерация является основным источником энергетической стабильности и независимости Украины - она обеспечивает около 60% потребления электроэнергии. Однако летом энергоблоки АЭС ремонтируют, чтобы подготовить их к отопительному сезону, когда спрос на электроэнергию является наибольшим.

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее министр энергетики сделал громкое заявление и отметил, что эксперты, которые говорят, что худшее с отключениями света, позади - врут. Спрогнозировать последствия дальнейших российских ударов не может никто. Лгут и те, кто говорит, что худшее позади, и те, кто прогнозирует апокалипсис, отметил он.

Также ранее стал известен неутешительный прогноз для украинцев - света не будет до 12 часов в сутки. Нет оснований говорить, что ситуация может улучшиться, ведь прогнозируется существенная нехватка электроэнергии, говорит эксперт.

Напомним, киевлян предупредили о возможности почасовых отключений электричества. В связи с установившейся жаркой погодой возросло потребление электроэнергии.

Что означают очереди отключения света/ Инфографика: Главред

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