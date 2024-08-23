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В колонии в РФ вспыхнул бунт: заключенные захватили заложников и убили сотрудника ФСИН

Алёна Воронина
23 августа 2024, 16:08обновлено 23 августа, 16:57
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Трое заключенных захватили заложников и требуют предоставить им вертолет и два миллиона долларов, а в случае преследования угрожают убить заложников.
Бунт в колонии в РФ
В колонии в РФ вспыхнул бунт/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Суровикино Волгоградской области страны-агрессора России вспыхнул бунт в колонии №19. Там заключенные захватили в заложники сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, одного из работников ФСИН убили.

Об этом сообщает ФСИН РФ и российские пропагандистские издания. Отмечается, что это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении ФСИН.

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Российские Telegram-каналы пишут, что в оперативном здании находятся трое заключенных, которые захватили заложников. Они требуют вертолет и два миллиона долларов, а в случае преследования угрожают убить заложников.

Российские пропагандистские издания сообщили, что были захвачены четверо заложников. Также отмечается, что есть погибшие. По предварительным данным, погибших двое - один сотрудник ФСИН и один заключенный. Еще три человека ранены, среди них есть и сотрудники колонии, и заключенные.

Также по Telegram-каналам распространяется информация, что заключенные, захватившие заложников в колонии, объяснили свой поступок тем, что руководство учреждения притесняло мусульманских заключенных.

Ранее сообщалось, что РФ готовит новую волну мобилизации - социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман сказал, сколько людей сможет мобилизовать Кремль. Руководству РФ будет трудно мобилизовать еще 500 тысяч военных, ведь экономика РФ не будет готова обеспечить такое количество людей, считает Эйдман.

Также Эйдман отмечал, что в правящей верхушке РФ зреет недовольство диктатором. В правящей верхушке РФ зреет глухое недовольство Путиным и войной. Но пока дела у Путина на войне еще более-менее, верхушка в РФ не реализовывает свои планы.

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