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Обсудят с Зеленским войну и сотрудничество: в Украину впервые в истории прибыл премьер Индии

Алёна Воронина
23 августа 2024, 09:58
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Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину.
Владимир Зеленский, Нарендра Моди
В Украину впервые в истории прибыл премьер Индии/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

В Киев в день флага Украины 23 августа прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Во время визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и подписание нескольких межгосударственных соглашений.

Об этом сообщило The Times of India. Отмечается, что этот визит может стать возможностью для Украины обсудить роль Индии в восстановлении мира, а также шансом склонить одну из ключевых стран Глобального Юга на свою сторону.

"Премьер-министр Нарендра Моди в пятницу прибыл в Украину с историческим визитом в страну, охваченную войной, во время которого он, как ожидается, поделится с украинским лидером перспективами мирного решения текущего конфликта. Моди посещает Украину по приглашению президента Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

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Визит премьер-министра Индии в Украину является первым после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Моди еще перед визитом в Украину в среду, 21 августа, призвал к "восстановлению мира" и заявил, что планирует обсудить с Зеленским "перспективы мирного урегулирования конфликта в Украине". Также он отмечал, что планирует обсудить с президентом Украины "углубление индийско-украинской дружбы".

Нарендра Моди прибыл в Киев
Нарендра Моди прибыл в Киев/ скрин

Смотрите видео прибытия премьер-министра Индии в Киев:

Кто такой Нарендра Моди?

Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия.

Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Визит Моди в Украину - что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди и Путина, на которой индийский лидер обнимался с главой Кремля. Зеленский назвал визит премьера Индии в Москву и его поведение сокрушительным ударом по мирным усилиям. Моди ездил встречаться с Путиным, когда оккупанты нанесли ракетные удары по Украине, в результате которых погибли люди.

Ранее в Bloomberg отмечали, что премьер Индии везет в Киев послание Зеленскому от Путина. Украина и Индия должны подписать несколько соглашений, направленных на сотрудничество в сельском хозяйстве и оборонной сфере, писали американские журналисты.

Также сообщалось, что премьер Индии высказался об Украине и отметил, что решить конфликт на поле боя нельзя. Моди не прошел мимо темы Украины во время пресс-конференции с премьером Польши в Варшаве.

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