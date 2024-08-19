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Премьер Индии везет в Киев послание Зеленскому от Путина – Bloomberg

Андрей Ганчук
19 августа 2024, 17:21
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Украина и Индия должны подписать несколько соглашений, направленных на сотрудничество в сельском хозяйстве и оборонной сфере, пишут американские журналисты.
Зеленский, Моди
Моди не готов стать посредником между Украиной и РФ - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа посетит Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят двухстороннее сотрудничество и подпишут ряд документов. Американские журналисты ожидают, что Моди передаст Зеленскому послание от Путина.

Как сообщает Офис президента, это будет первый визит лидера Индии в Украину, ожидается подписание документов, направленных на сотрудничество стран.

"23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.

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Во время визита, в частности, состоятся переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых они обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией", - указано в сообщении.

Цель визита Моди в Киев

Как полагают журналисты Bloomberg, Моди "из соображений безопасности" прибудет в Киев лишь на несколько часов. Его визит в украинскую столицу состоится спустя несколько недель после того, как он был в Москве.

Ожидается, что поездкой в Украину Моди пытается наладить связи с Соединенными Штатами, поскольку в Вашингтоне разочаровались его визитом в Россию. Перед Киевом Моди посетит Польшу.

Кто такой Нарендра Моди?

Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия.

Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Почему Моди не хочет быть посредником между Украиной и РФ

Как полагают в Bloomberg, Моди не хотел бы быть посредником между Киевом и Москвой по вопросу завершения войны, потому что Индия зависит от дешевой российской нефти и оружия.

"Нью-Дели воздерживается от критики Москвы за вторжение, которое продолжается уже третий год, и увеличивает закупку российской нефти до рекордного уровня", - полагают авторы статьи.

Почему визит Моди важен для Зеленского

Журналисты считают, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Индией, ведь это ключевая страна Глобального Юга, с которой Киев стремится наладить сотрудничество для восстановления мира.

"Индия занимает центральное место в амбициях Зеленского привлечь на свою сторону ключевые страны так называемого Глобального Юга", - пишут американцы и напоминают, что Индия на Саммите мира была среди стран, не подписавших итоговое заявление.

Чего ждать от встречи Зеленского и Моди

Журналисты пришли к выводу о том, что встреча лидеров Украины и Индии не приведет к серьезным изменениям. Впрочем, стороны должны подписать соглашения, в том числе, и в направлениях сельского хозяйства и обороны.

К примеру, предприятие "Зоря-Машпроект" ведет диалог с предприятиями Индии относительно возможности совместного производства газовых турбин для военных кораблей. Страны обсуждают и производство самолетов, а также авиационных двигателей в Индии.

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Владимир Зеленский раскритиковал встречу Моди и Путина, на которой индийский лидер обнимался с главой Кремля. Зеленский назвал визит премьера Индии в Москву и его поведение сокрушительным ударом по мирным усилиям. Моди ездил встречаться с Путиным, когда оккупанты нанесли ракетные удары по Украине, в результате которых погибли люди.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Индии подчеркнул важность справедливого и прочного мира в Украине. Переговоры состоялись на фоне сообщений о визите Моди в Киев.

В Соединенных Штатах отметили, что ждут от Индии активных контактов и сотрудничества с Украиной. Как полагают в Вашингтоне, Нью-Дели стремится играть ответственную роль в международных делах.

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