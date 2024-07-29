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Обсудили достижение мира в Украине: Блинкен встретился с главой МИД Индии

Анна Ярославская
29 июля 2024, 06:49
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На встрече с Джайшанкаром Блинкен подчеркнул важность "справедливого и прочного мира" для Украины.
Энтони Блинкен, Субраманьям Джайшанкар
Энтони Блинкен провел встречу с Субраманьямом Джайшанкаром в Токио / Фото: x.com/SecBlinken

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Токио 28 июля провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Встретился с министром иностранных дел Индии, чтобы углубить сотрудничество США и Индии и подтвердить нашу общую приверженность региональному миру, безопасности и процветанию", - написал глава американской дипломатии в соцсети Х.

Как отмечает издание Reuters со ссылкой на Госдепартамент, Блинкен в воскресенье на встрече с Джайшанкаром подчеркнул важность "справедливого и прочного мира" для Украины.

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Обсуждение состоялось на фоне запланированного визита в Украину премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В сообщениях в соцсетях Блинкена и Джайшанкара упоминается об их встрече, но не указывается тема войны в Украине.

Отношения Украины с Индией

Индия воздерживается от прямой критики страны-агрессора России за вторжение в Украину и призывает обе страны урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии.

С момента вторжения Нью-Дели сопротивлялся давлению со стороны Запада с просьбой дистанцирования от Москвы и ссылался на свои давние связи с РФ, а также экономические потребности.

За последние несколько лет США пытаются улучшить отношения с Индией в противовес усиливающему влияние в регионе Китаю. Однако несмотря на санкции, Индия продолжает торговать с Россией.

В 2022 году индийские компании начали массово скупать российскую нефть, которая подешевела из-за западных санкций. Кроме того, Индия воздержалась во время голосования в Генассамблее ООН по осуждению российского полномасштабного вторжения в марте 2022 года, осуждению аннексии украинских территорий в октябре 2022.

В марте 2024 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отношения между Индией и Украиной стали лучше, чем они были в первый год полномасштабного вторжения РФ.

"Возможно, нам в Украине хотелось бы, чтобы эти изменения были быстрее, ярче, но у Индии своя внешняя политика, свои интересы. Впрочем, если сравнить состояние наших отношений в первый год полномасштабной войны и сейчас, то произошли положительные сдвиги", — сказал Кулеба.

Визит Моди в Украину - что известно

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России. Визит запланирован на вторую половину августа. Об этом сообщило издание WION со ссылкой на индийских дипломатов.

Ожидается, что визит индийского чиновника в Украину состоится в середине августа, вероятно, 23 числа. Дату визита Моди подтвердили изданию несколько источников в дипломатических кругах Дели.

В последний раз премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с Зеленским в Хиросиме в прошлом году на полях саммита Большой семерки. Тогда Моди выразил "четкую поддержку Индии диалога и дипломатии".

Недавно Нарендра Моди встретился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Индии крепко обнялся с кремлевским диктатором и поздравил его как "дорогого друга" именно в день, когда российские войска нанесли удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве. После этого Зеленский заявил, что визит Моди в Россию является сокрушительным ударом по мирным усилиям.

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