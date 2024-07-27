Премьер Индии и 'дорогой друг' Путина впервые за время большой войны посетит Украину

Премьер-министр Индии планирует впервые за время полномасштабного вторжения России в Украину прибыть в Киев.

https://glavred.info/politics/premer-indii-i-dorogoy-drug-putina-vpervye-za-vremya-bolshoy-voyny-posetit-ukrainu-10583819.html Ссылка скопирована

Премьер-министр Индии планирует приехать в Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, HARISH TYAG

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России. Визит запланирован на вторую половину августа. Об этом сообщило издание WION со ссылкой на индийских дипломатов.

Ожидается, что визит индийского чиновника в Украину состоится в середине августа, вероятно, 23 числа. Дату визита Моди подтвердили изданию несколько источников в дипломатических кругах Дели.

Как отмечает СМИ, в начале года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии. Тогда глава государства пригласил индийского коллегу посетить Украину.

видео дня

Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Позиция Индии относительно войны в Украине - подробности

Стоит отметить, что недавно Нарендра Моди встретился с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Индии крепко обнялся с кремлевским диктатором и поздравил его как "дорогого друга" именно в день, когда российские войска нанесли удар по детской клинике "Охматдет" в Киеве. После этого Зеленский заявил, что визит Моди в Россию является сокрушительным ударом по мирным усилиям.

Как сообщал Главред, в июне 2024 года Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, где обсуждалась ситуация в Украине. Тогда индийский премьер подчеркнул важность "диалога и дипломатии".

Также Индия присутствовала на Саммите мира, но не подписала совместное коммюнике. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что Индия пытается получить выгоду без лишних обязательств, но такая ситуация не может продолжаться вечно. Страна покупает российскую нефть на десятки миллиардов долларов, перерабатывает ее и продает на мировом рынке.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред