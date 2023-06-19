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У Зеленского хотят привлечь Бразилию и Индию к мирному плану – WSJ

Анна Ярославская
19 июня 2023, 07:44 обновлено 19 июня, 07:52
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Глава ОП  разговаривал с высокопоставленными чиновниками в Нью-Дели и Бразилии, чтобы убедить их принять участие в мирном саммите.
Андрей Ермак, флаги Индии и Бразилии
Андрей Ермак хочет привлечь Бразилию и Индию к мирному плану Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Глава Офиса президента Андрей Ермак пытается привлечь Бразилию и Индию к мирному плану украинского лидера Владимира Зеленского, который предусматривает вывод российских войск со всей территории Украины.

Ермак заявил в интервью The Wall Street Journal, что, несмотря на призывы некоторых стран к мирным переговорам, Украине не нужны посредники, поскольку президент РФ Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков отказа от своей цели – доминирования над Украиной.

При этом Ермак хочет привлечь такие страны как Бразилия и Индия, которые сохраняют дружеские отношения со страной-агрессором РФ, к мирному плану Зеленского.

Глава ОП разговаривал с высокопоставленными чиновниками в Нью-Дели и Бразилии, чтобы убедить их принять участие в мирном саммите.

При этом Ермак отметил, что Украина находится в состоянии войны, гибнут люди, и для быстрого открытия Латинской Америки нужно больше, чем дипломатические тонкости и перетасовка официальных бумаг.

"Я против формальной дипломатии. Она мертва. Это новое время. Необходима мягкая сила", - цитирует WSJ одно из интервью главы ОП.

Как пишет издание, одна часть плана - заставить знаменитостей из Латинской Америки посетить Киев, как это сделали многие западные звезды с начала вторжения в прошлом году.

Ермак прокрутил социальные сети, чтобы найти другие цели. Одна из них – колумбийский певец Малума, который имеет 63 миллиона подписчиков в Instagram, что является огромной потенциальной аудиторией для украинского месседжа.

"Я не знаю этого певца, это не моя музыка. Но он нам нужен", - сказал Ермак.

Скандальное заявление президента Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.

По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.

Позже президент Бразилии сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине.

Он уверен, что Соединенные Штаты должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. То же самое касается Европейского Союза. Международное сообщество совместными силами сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости закончить войну.

"Формула мира" Владимира Зеленского

На саммите Большой двадцатки в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы война закончилась справедливо, и что настало время ее остановить.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он и отметил, что Минска-3 не будет.

Он опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Во время рабочей сессии саммита Большой семерки (G7) 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести саммит формулы мира в июле, когда с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ пройдет 500 дней.

Смотрите видео - Комментарий советника главы ОП Михаила Подоляка о том, поддержит ли Запад мирный план Украины:

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