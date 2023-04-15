"США должны прекратить поощрять войну": скандальный Лула выдал новый бред насчет Украины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал новое скандальное заявление по поводу войны в Украине.
Он уверен, что Соединенные Штаты должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире, пишет Globo.
То же самое касается Европейского Союза. Международное сообщество совместными силами сможет "убедить" президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина в необходимости закончить войну.
Об этом он заявил во время выступления перед журналистами в рамках визита в Пекин. По его словам, "мир в интересах всего мира". И в этом силами международного сообщества нужно якобы убедить как Путина, так и Зеленского.
"Соединенным Штатам необходимо прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский Союз должен начать говорить о мире", — добавил да Силва.
Скандальное заявление президента Бразилии
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.
По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.
"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.
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