Возможное сотрудничество Индии и Украины: в США сделали 'интересное' заявление

Индия стремится играть ответственную роль в международных делах, говорит Курт Кэмпбелл.

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Возможное сотрудничество Индии и Украины / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

В США в ближайшее время ожидают от Индии более активных контактов и сотрудничества с Украиной. Об этом на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям заявил заместитель госсекретаря США, ответственный за азиатское направление, Курт Кэмпбелл, сообщает Reuters.

"Думаю, что уже вскоре мы услышим новости о том, что Индия активнее сотрудничает с Украиной", - сказал Кэмпбелл.

По его словам, Индия стремится играть ответственную роль в международных делах.

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"Самое важное помнить, что Индия также большое государство. У нее есть собственные убеждения, собственные интересы. Она никогда не будет формальным союзником или партнером Соединенных Штатов, но это не означает, что мы не можем иметь самые прочные из возможных отношения как страны-союзники на глобальной арене", - заявил дипломат.

Он также добавил, что Индия является едва ли не самой важной страной для США, где проживает огромная индийская диаспора, а большинство индийцев, по его убеждению, хотели бы иметь лучшие отношения с США.

В то же время, посольство Индии в Вашингтоне, комментируя заявление Кэмпбелла, привело слова министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара на пресс-конференции в Токио, который сказал, что нужно делать больше, чтобы стимулировать переговоры о прекращении войны в Украине и что Индия является одной из немногих стран, которые контактируют и с Украиной, и с Россией.

"Мы уверены, что должны быть там более активными", - сказал Джайшанкар, добавив, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии перед визитом в Москву.

"Я могу обоснованно ожидать, что будет больше контактов между нами и Украиной, а также между нами и Россией", - сказал Джайшанкар, отвечая на вопрос о возможности поездки Моди в Украину.

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Позиция Индии относительно войны в Украине - что известно

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Токио 28 июля провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он отметил важность "справедливого и прочного мира" для Украины.

Известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России. Визит запланирован на вторую половину августа.

Также стоит заметить, что 9 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди приезжал с двухдневным официальным визитом в страну-агрессора России. Тогда он провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которой крепко с ним обнимался.

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