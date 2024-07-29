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Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР

Яна Ставская
29 июля 2024, 17:35
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После этого звонка Вашингтон якобы давил на Украину, чтобы она не проводила спецоперации.
Россия попыталась сорвать спецоперацию Украины звонком в США: реакция ГУР
Россия пожаловалась США на Украину - что происходит / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, ГУР, скриншот видео

Украинская разведка подтвердила, что разговор министра обороны страны-агрессора РФ Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина имел место, говорится в публикации NV.

Разговор состоялся в начале июля. Россия жаловалась Соединенным Штатам на подготовку Украиной тайной операции.

"Речь шла об операции на территории России. К сожалению, пока больше подробностей сообщить не можем", - рассказал NV собеседник в разведке.

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Переговоры РФ и США - о чем шла речь

По информации The New York Times, российский министр обороны Андрей Белоусов пожаловался главе Пентагона Ллойду Остину, что Украина, мол, готовит спецоперацию против страны-агрессора.

Утверждалось, что в Минобороны США отнеслись к информации серьезно и обратились к Киеву с требованием этого не делать.

Это не первый звонок Белоусова к Ллойду Остину. 12 июля СМИ писали, как Белоусов уговаривал США не позволять Украине бить дальнобойным американским оружием вглубь России . После этого высокопоставленные чиновники США в разговорах с журналистами, которые интересовались судьбой разрешения ВСУ наносить удары ATACMS по объектам в РФ, были еще более категоричны в своих ответах.

Кто такой Андрей Белоусов

Родился в 1959 году. Занимал должность первого заместителя председателя правительства РФ в 2020-2024 гг. Был министром экономического развития страны-агрессора в 2012-2013 гг. Был помощником президента РФ по экономическим вопросам в 2013-2020 гг. С 2022 года, из-за вторжения России в Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств, пишет Википедия.

Андрей Белоусов - кто такой и какое его влияние

Андрей Белоусов возглавил министерство обороны России после многих лет управления российским ведомством Сергея Шойгу. СМИ называют его "человеком Путина".

До этого Белоусов был исключительно связан с финансовой сферой и отвечал за "экономические вопросы".

Увольнение Шойгу сопровождалось громкими коррупционными скандалами в его министерстве.

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