Минобороны РФ возглавит человек Путина: что известно об Андрее Белоусове

В армии Андрей Белоусов не служил, однако это не помешало диктатору выбрать его кандидатуру на пост министра обороны.

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Андрея Белоусова предложили назначить вместо Сергея Шойгу / Коллаж: Главред, Фото: сайт Кремля, government.ru

Диктатор Владимир Путин представил Совету федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны РФ вместо Сергея Шойгу.

О перестановках в Кремле идет речь в сообщении в Telegram верхней палаты парламента страны-агрессора.

Известно, что Белоусов — и.о. первого вице-премьера России, ранее занимал посты министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам. Как пишут росСМИ, в армии Белоусов не служил, однако это не помешало Путину выбрать его кандидатуру на пост министра обороны. Впрочем, Шойгу также не служил в армии.

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Из официальной биографии известно, что Белоусов в 90-х и в начале 200-х был научным сотрудником Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН.

После этого занимал пост замминистра экономического развития и торговли, замминистра экономического развития, а затем работал в департаменте экономики и финансов аппарата правительства РФ.

Белоусова называли "человеком команды Германа Грефа". А во время кризиса 2008 года Белоусов лично готовил для Путина антикризисные документы.

После этого Белоусов возглавлял минэкономразвития РФ, а также был помощником Путина по экономическим вопросам

В январе 2020 года Белоусов был назначен первым заместителем председателя правительства России. В конце апреля — мае 2020 года в течение трех недель исполнял обязанности премьер-министра.

С июля 2022 года Белоусов находится под санкциями ЕС за поддержку войны России против Украины.

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Как сообщалось ранее, в России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР. В Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности.

Как сообщалось ранее, Путин "наехал" на Патрушева и Шойгу. Группировки Шойгу, Патрушева и Сечина выясняют между собой отношения для решения вопросов после "перевыборов Путина", считают американские аналитики.

Кто такой Андрей Белоусов Родился в 1959 году. Занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ в 2020-2024 гг. Был министром экономического развития страны-агрессора в 2012-2013 гг. Являлся помощником президента РФ по экономическим вопросам в 2013-2020 гг. С 2022 года, из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств, пишет Википедия.

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