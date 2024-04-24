В России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР - источники

В Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности.

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Заместителя Шойгу задержали спецслужбы России / коллаж: Главред, фото: Википедия, ГУР

Заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется режимом диктатора Путина из-за активных мероприятий Главного управления разведки Минобороны Украины.

Известно, что в марте 2024 года силы ГУР МО осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву конфиденциальной информации и служебных документов заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, передают собеседники "Української правди" в ГУР.

По словам источника, несмотря на реакцию врага и его попытки обезопасить соответствующие серверы, кибератака была осуществлена успешно и достигла своей цели.

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Вскоре после получения украинскими разведчиками доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. В конце концов Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.

Как отмечает собеседник УП, в Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадание ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стало реальной причиной его преследования и ареста.

"Все знали, что он - ключевой коррупционер в структуре Минобороны РФ, а журналистские расследования с большим количеством неопровержимых подтверждений, в частности в контексте преступлений РФ в Мариуполе, сделали эту информацию общественным достоянием. Однако "санкции" против Иванова были приняты только после того, когда произошла эта массивная утечка чувствительных данных", - отметили в ГУР.

Напомним, что в СМИ назвали истинную причину ареста заместителя Шойгу. 23 апреля заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Однако, настоящая причина ареста Иванова - госизмена.

В ГУР предупредили, что РФ готовит новую масштабную провокацию против Украины. Кремль будет пытаться обвинить украинских спецназовцев в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Республике Судан.

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