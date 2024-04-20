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"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

Алексей Тесля
20 апреля 2024, 17:55
Владимир Путин в себе не уверен, ведь смелые люди ядерным оружием не угрожают, подчеркнул Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Владимир Зеленский высмеял Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-агрессор РФ давит на Украину не считаясь со своими жертвами, в свою очередь для Украины важны люди и моральные ценности, заявил президент Владимир Зеленский.

"А России это не важно. Им важны победы – не для РФ, а для Путина. А для него победа - это восстановление СССР путем уничтожения других народов и других независимых стран. Потому Украина никуда отступать не собирается", - подчеркнул он в интервью бразильским журналистам.

Глава государства отметил, что "за 30 лет независимости Украины Россия тут имела агентов и делала все, чтобы Украина не развивалось, чтобы оружие отдавалось, чтобы заводы ОПК были уничтожены", но Киев восстанавливает военное производство.

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"У нас есть соответствующие технологии, мы боремся, чтобы были поставки от партнеров. Все дается непросто. Эйфории нет, но руки никто не опускает. И поверьте: Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен. Потому что он сам в себе не уверен. Уверенные люди с большой армией, с большим государством с такими недрами ядерным оружием не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию земли, всему живому. Потому для меня психотип этого "типа" абсолютно понятен. И понимая это, мы должны стоять крепко, стоять на своем", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что украинцы не собираются капитулировать перед Россией, поскольку Путин сам боится украинцев и оказываемой им западной поддержки.

"Никуда вера украинцев в Украину, вера людей в ВСУ и себя не делась. Относительно усталости – врать не буду: она есть. Но все мы с вами живые люди. Когда вы идете на работу, вы все равно возвращаетесь вечером или ночью домой, и вы чувствуете усталость, но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которую вы уважаете, любите и которая вам нужна, чтобы жить и кормить детей. Так и в защите Украины. Мы никуда не денемся, мы защищаем свое государство, мы устаем, но на утро мы должны снова делать свою работу, потому что это - единственная защита. Мы должны жить и защищать детей", - резюмировал он.

Напомним, что Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры. При этом Шойгу пригрозил Лекорню, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Во французском правительстве не подтвердили такую информацию со стороны России.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

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