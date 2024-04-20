"Этот тип нас боится": Зеленский высмеял трусливого и неуверенного Путина

Владимир Путин в себе не уверен, ведь смелые люди ядерным оружием не угрожают, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский высмеял Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Страна-агрессор РФ давит на Украину не считаясь со своими жертвами, в свою очередь для Украины важны люди и моральные ценности, заявил президент Владимир Зеленский.

"А России это не важно. Им важны победы – не для РФ, а для Путина. А для него победа - это восстановление СССР путем уничтожения других народов и других независимых стран. Потому Украина никуда отступать не собирается", - подчеркнул он в интервью бразильским журналистам.

Глава государства отметил, что "за 30 лет независимости Украины Россия тут имела агентов и делала все, чтобы Украина не развивалось, чтобы оружие отдавалось, чтобы заводы ОПК были уничтожены", но Киев восстанавливает военное производство.

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"У нас есть соответствующие технологии, мы боремся, чтобы были поставки от партнеров. Все дается непросто. Эйфории нет, но руки никто не опускает. И поверьте: Путин боится нас очень сильно. Я в этом уверен. Потому что он сам в себе не уверен. Уверенные люди с большой армией, с большим государством с такими недрами ядерным оружием не угрожают миру. Смелые люди ядерным оружием не угрожают цивилизации, существованию земли, всему живому. Потому для меня психотип этого "типа" абсолютно понятен. И понимая это, мы должны стоять крепко, стоять на своем", - подчеркнул президент.

Зеленский также добавил, что украинцы не собираются капитулировать перед Россией, поскольку Путин сам боится украинцев и оказываемой им западной поддержки.

"Никуда вера украинцев в Украину, вера людей в ВСУ и себя не делась. Относительно усталости – врать не буду: она есть. Но все мы с вами живые люди. Когда вы идете на работу, вы все равно возвращаетесь вечером или ночью домой, и вы чувствуете усталость, но это не значит, что с утра вы не пойдете на свою работу, которую вы уважаете, любите и которая вам нужна, чтобы жить и кормить детей. Так и в защите Украины. Мы никуда не денемся, мы защищаем свое государство, мы устаем, но на утро мы должны снова делать свою работу, потому что это - единственная защита. Мы должны жить и защищать детей", - резюмировал он.

Напомним, что Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры. При этом Шойгу пригрозил Лекорню, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Во французском правительстве не подтвердили такую информацию со стороны России.

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