Мирные переговоры Украины с Россией: во Франции отреагировали на заявление Шойгу

Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.

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Франция опровергла заявления РФ о "готовности вести диалог по Украине" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

В российском Минобороны заявили, что Франция выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможности проведения мирных переговоров. Однако, в Париже опровергли заявления РФ. Об этом пишет Reuters.

В среду, 3 апреля Минобороны РФ выпустило пресс-релиз в котором было указано, что в ходе телефонного разговора Шойгу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню "была отмечена готовность к диалогу по Украине".

В сообщении указано, что возможной отправной точкой для обсуждения могут стать переговоры между российской и украинской сторонами в Турции в 2022 году, которые завершились безрезультатно.

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"Это неправда. Ни в один момент мы не проявляли никакой готовности к диалогу по Украине, переговоров или чего-то подобного", - заявил источник во французском правительстве.

В свою очередь в пресс-релизе французского Минобороны говорится о том, что первый с октября 2022 года инициированный Парижем разговор касался повышения террористической угрозы после теракта в Москве.

Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

Мирные переговоры Украины и России - последние заявления о переговорах

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во время телефонного разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, что Россия якобы готова к диалогу "по Украине" и что возможной основой для такого диалога могли бы стать Стамбульские переговоры.

Владимир Путин высказал заявление, что Россия якобы готова к мирному решению конфликта в Украине, но выдвигает условия, требуя гарантий для Москвы и сохранения захваченных территорий.

Китай и Турция продолжают развивать собственные инициативы для разрешения ситуации в Украине. Однако Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины, сообщили аналитики Института изучения войны.

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