Голосование пакета помощи США для Украины могут перенести: СМИ назвали причины

Пресс-секретарь спикера Джонсона подчеркнула, что его обещание как можно быстрее принять пакет помощи Украине не устанавливает конкретного срока, отмечают СМИ.

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Голосование в США за помощь Украине могут перенести еще на несколько недель / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Голосование в Палате представителей США по помощи Украине, вероятно, перенесут еще на несколько недель. Это связано с тем, что спикер Майк Джонсон пытается найти способы смягчения оппозиции со стороны республиканцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей руководства партии.

Они отметили, что команда спикера Майка Джонсона не поделилась с республиканцами планом по принятию пакета помощи Украине и, каких уступок будут требовать республиканские законодатели от администрации Байдена.

Партийные чиновники отмечают, что это усложняет для Джонсона задачу вовремя заручиться поддержкой республиканцев до проведения голосования о предоставлении пакета помощи Украине на следующей неделе.

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Пресс-секретарь Джонсона Тейлор Хоулси заявила, что обещание спикера о быстрых действиях по принятию пакета помощи Украине не устанавливает конкретного срока, и что Джонсон "слушает мнения членов партии" относительно плана.

Два представителя руководства республиканцев отметили, что существует возможность того, что Джонсон может принять решение по плану помощи в течение выходных и ускорить принятие закона на следующей неделе.

"Однако такой быстрый график может привести к провалу законопроекта и вызвать дальнейшее противостояние с радикальным крылом Республиканской партии", - отмечают в Bloomberg.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Помощь США для Украины - военная поддержка США

В войне с Россией для Украины наступил критический момент. Сейчас важно предоставить украинским войскам артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал вынести на голосование вопрос о предоставлении помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул 9 апреля. Об этом сообщил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер.

Палата представителей Конгресса США планирует вернуться с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине, который может содержать "некоторые важные нововведения".

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