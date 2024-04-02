В войне наступил "критический момент": в США назвали нужное оружие для Украины

Украине нужно предоставить оружие для защиты своей территории, сказал государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе визита во Францию.

https://glavred.info/world/v-voyne-nastupil-kriticheskiy-moment-v-ssha-nazvali-nuzhnoe-oruzhie-dlya-ukrainy-10554884.html Ссылка скопирована

В войне критический для Украины момент, Конгресс США должен проголосовать помощь - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для Украины в войне со страной-оккупантом Россией наступил критический момент. Нужно предоставить украинским войскам артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Reuters, в ходе визита во Францию, где он провел встречу с французским министром обороны Себастьяном Лекорню, глава Госдепа США рассказал о том, что украинцам нужно предоставить средства защиты.

"Абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им нужно для самозащиты, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны", - отметил Блинкен. видео дня

Также Энтони Блинкен подчеркнул, что потребности украинской армии в вооружениях – еще одна причина, по которой Конгресс США должен проголосовать о выделении новых средств на финансирование военной помощи Киеву.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь Украине от США – главные новости:

Украина рассчитывает на решение США о помощи в марте-апреле, ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Сенат – верхняя палата Конгресса – уже проголосовал инициативу. Документ тормозит Палата представителей, где доминируют республиканцы, которые требуют включения в пакет законопроектов вопросов об урегулировании ситуации с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон дал добро на голосование относительно выделения Украине более 60 миллиардов долларов для финансирования военной помощи, сказал председатель комитета Палаты по разведке Майк Тернер. Конгрессмен выразил надежду, что помощь Украине будет принята в промежутке с 9 по 22 апреля.

Кроме того, Джонсон заявил о нововведениях в законопроекте о поддержке Украины. По решению президента США помощь может оплачиваться за счет арестованных денежных средств российских олигархов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред