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Помощь Украине на $60 млрд: соратник Трампа дал обещание, названы сроки голосования

Андрей Ганчук
1 апреля 2024, 00:22
Президент Владимир Зеленский ясно дал понять спикеру Палаты Майку Джонсону, что мы все находимся в критической точке, сказал конгрессмен Майк Тернер.
Джонсон, Зеленский
Джонсон сказал Зеленскому, что он за Украину - конгрессмен / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования военной помощи Украине уже после возвращения парламента с Пасхальных каникул. Об этом заявил председатель комитета Палаты по разведке Майк Тернер.

Как сообщает ABC News, Палата представителей должна вернуться с Пасхальных каникул 9 апреля. Законодатели снова уйдут на каникулы уже 22 апреля. Тернер надеется, что с 9 по 22 апреля Конгресс сможет утвердить помощь Киеву.

"Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня. После того, как мы только что приняли все законопроекты, финансирующие федеральное правительство, я верю, что это будет иметь преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента", - отметил Тернер.

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По его словам, спикер Джонсон дал понять, что он за Украину – как публично, так и во время разговора с Зеленским.

"Он публично сделал эти заявления, а также генсекретарю НАТО", - уточнил руководитель комитета по разведке.

Также законодатель добавил, что Зеленский объяснил Джонсону ситуацию, в которой оказалась Украина.

"Конечно, это моя надежда. Президент Зеленский ясно дал понять спикеру Джонсону, что мы находимся в критической точке. Директор ЦРУ и министр обороны, все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральное состояние воюющих украинцев, но и на их способность воевать. Путин это знает. Очевидно, мы не можем позволить Путину победить", - подчеркнул Майк Тернер.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине от США

Украина ожидает решения Соединенных Штатов о помощи в марте-апреле, ранее говорил премьер-министр Денис Шмыгаль. Сенат США – верхняя палата Конгресса – уже проголосовала за законопроект, которым предусматривается более 60 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине. Однако республиканцы в Палате представителей задерживают принятие документа. В такой ситуации Белый дом не может выделять Киеву новые пакеты помощи, поскольку не выделены деньги на их оплату.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон утверждал, что парламентарии рассмотрят инициативу о помощи Украине. Также он допустил вариант, согласно которому часть поддержки будет оплачена за счет конфискованных у российских олигархов денежных средств.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол недавно заявлял, что спикер Джонсон вынесет на голосование законопроект относительно помощи Украине после Пасхи. Маккол напомнил о тяжелой ситуации в Украине и выразил надежду на скорейшее принятие инициативы.

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