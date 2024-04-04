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РФ готовится к масштабному наступлению: оккупанты увеличили количество штурмов

Анна Ярославская
4 апреля 2024, 07:41
Российские войска могут активизировать механизированные атаки, чтобы воспользоваться недостатком украинских материальных средств до прибытия военной помощи.
РФ готовится к масштабному наступлению: оккупанты увеличили количество штурмов
Оккупанты увеличили количество штурмов / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

На отдельных участках фронта российские оккупационные войска увеличили масштабы и количество механизированных наземных штурмов, что свидетельствует о заметном общем увеличении числа российских наступлений на всем театре военных действий. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Силы обороны отбили крупную российскую атаку на Лиманском направлении. Украинские войска, как свидетельствуют геолокационные данные, повредили или уничтожили несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны.

Возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки 30 марта состоялась батальонная российская механизированная атака. В этой атаке российские войска привлекли не менее 12 БМП и 36 танков. Силам обороны удалось уничтожить 78 БМП и 12 вражеских танков.

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В ISW считают, что вдоль всей линии фронта войска РФ провели только одну другую механизированную атаку такого масштаба с начала российской кампании по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, которая также состоялась возле Тернов 20 января. Аналитики считают, что оккупанты могут активизировать механизированные атаки еще до периода наступления весеннего периода с топкой местностью, что затрудняет дальнейшее ведение маневренной войны.

В отчете говорится о том, что российские войска также могут активизировать механизированные атаки. Это позволит им воспользоваться недостатком украинских материальных средств до прибытия новой военной помощи от стран Запада.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец, заявил, что на юге Украины действуют две группировки российских войск. По его словам, на южной части и в оккупированном Крыму дополнительно находятся 13,5 тысячи военных РФ в составе "Крымской группировки обороны" и не менее 14 тысяч военнослужащих Росгвардии.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине сегодня - РФ готовится к наступлению

Россия готовится к масштабному наступлению. Оккупанты могут осуществить как минимум две наступательные операции во второй половине 2024 года - на Часов Яр и Купянск. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что оккупанты вряд ли смогут перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Эксперт считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.

У россияне нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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