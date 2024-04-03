Населенные пункты 'стерты': офицер раскрыл тактику РФ на 'горячем' направлении

Новопавловское направление - одно из самых ожесточенных на фронте, поскольку армия РФ постоянно штурмует несколько населенных пунктов, рассказал Сергей Воронов.

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Россияне используют тактику работы "двойками" на Новопавловском направлении / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 37 отдельная бригада морской пехоты

Новопавловское направление сейчас является одним из самых напряженных и горячих на фронте. Силы обороны продолжают отражать атаки оккупантов в районе Новомихайловки и Урожайного и проводят контратаки. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов в эфире "Суспільне. Студия".

"Одним из самых горячих является именно Новопавловское направление, где россияне фактически без остановки штурмуют несколько населенных пунктов. Это касается Новомихайловки, Георгиевки, которая стоит фактически на пути в сторону Курахово. Также это Невельское, Красногоровка, которые штурмуют с юга. Это так же касается Первомайского, где без остановки круглосуточно россияне проводят штурмовые действия. Однако Силы обороны активно применяют в том числе контратаки для того, чтобы задавать как можно больше потерь россиянам и не допускать потерь тех или иных позиций", - отметил военный.

По его словам, россияне используют тактику работы "двойками", когда два солдата разбегаются и пытаются незаметно пройти мимо позиции ВСУ. Эта тактика "очень эффективна", но не приносит значительных результатов для оккупантов.

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"Очень широко используется россиянами, в частности, возле населенных пунктов. Из того, что осталось от населенных пунктов, поскольку сами населенные пункты фактически стерты до основания. Они активно используют эту тактику, однако такого большого результата им она пока не приносит", - подчеркнул Воронов.

Офицер отметил, что на Новопавловском направлении воюет разнообразный военный контингент РФ. Воронов рассказал, что при крупнейших присутствуют такие подразделения, как "Оплот", "пятнашка" и "ДНРовское" подразделение теробороны, а также много кадровых военных.

"Там очень разнообразный контингент сейчас: от кадровых военных и до "ДНРовских" подразделений, которые так или иначе мотивированы и воюют с 2014 года", - добавил он.

В то же время Воронов подчеркнул, что в плен часто попадают остатки разбитых на поле боя подразделений. Некоторые из оккупантов сдаются, поскольку не желают воевать.

"Здесь встречаются мобилизованные, которых просто военкоматы мобилизовали, встречаются те, которые пришли за деньги воевать, также очень много встречаются тех, которые хотели просто выйти из тюрьмы. Вот и вся мотивация навязывания так называемого "русского мира" на украинской земле", - пояснил военный.

Что известно о "Легионе Свободы"? "Легион Свободы" - комбатантское объединение всех членов партии ВО "Свобода" которые в составе Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, спецподразделений МВД и добровольческих батальонов участвуют в Российско-украинской войне. Создано в феврале 2015 решением XXX Съезда ВО "Свобода", пишет Википедия.

Ситуация на фронте - наступление россиян на Новомихайловку

Напомним, представитель ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что самым активным является Новопавловское направление. Враг нацелился на Новомихайловку, Георгиевку, Победу и Красногоровку и перебрасывает туда свои силы.

Также ВСУ в Новомихайловке используют FPV-беспилотники и кассетные боеприпасы, что затрудняет продвижение российских войск.

Как сообщал Главред, в Донецкой области украинские защитники отбили штурм российских оккупантов с бронетехникой. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ удачно утилизировали вражескую технику, которая была брошена на штурм их позиций в районе Новомихайловки.

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