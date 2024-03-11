Мощный удар десантников ВСУ: колонну РФ сожгли и добили дронами с артиллерией

Оккупанты в очередной раз бросили на штурм пехоту при поддержке бронетехники.

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Разгром колонны РФ у Новомихайловки / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В Донецкой области украинские защитники отразили штурм российских оккупантов с бронетехникой.

Удачными действиями отличились бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом идет речь в сообщении бригады в Facebook.

Уточняется, что в районе населенного пункта Новомихайловка враг продолжает непрерывные атаки позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

видео дня

"Противник бросает на штурмы позиций 79 ОДШБр бронетехнику, которую десантники успешно утилизируют", - говорится в сообщении.

Уточняется, что накануне российские оккупанты в очередной раз бросили на штурм пехоту при поддержке бронетехники.

"Впрочем, и эта попытка закончилась для них полным фиаско – бронетехника осталась гореть в поле, пехота была уничтожена. На видео видны результаты работы Таврических десантников", - добавили в 79-й ОДШБр.

Смотрите видео - отражение вражеского штурма на востоке:

/ Скриншот

Что известно о 79-й бригаде Тактическое соединение Десантно-штурмовых войск Украины с пунктом постоянной дислокации в Николаеве. В 2014 году, после захвата РФ Крыма, военнослужащие бригады с бронетехникой и зенитными установками были переброшены к Перекопскому перешейку и несли службу на блокпосту. С 2014 года подразделения 79-й бригады на востоке Украины принимали участие в боевых действиях против российских оккупантов. С началом вторжения РФ в 2022 году бригада принимала участие в битве за Донбасс, а также остановила наступление российских войск на Донецкую область, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что мощный удар десантников ВСУ попал на видео. В результате успешных действий ВСУ было уничтожено не менее пяти бронемашин врага.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронами. Украинским военным удалось вовремя обнаружить перемещение техники и уничтожить колонну РФ.

Как сообщалось ранее, на юге разгромили штурмовиков РФ. Вражеская техника была уничтожена ударными дронами и артиллерией Нацгвардии.

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