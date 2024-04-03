Там 'настоящий ад': войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

Россияне применяют все имеющиеся силы для наступления к Часовому Яру Донецкой области из-за приказа взять город до определенной даты, сообщил офицер Нацгвардии.

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Офицер НГУ рассказал о наступлении врага на город Часов Яр / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты проводят наступательные операции с целью набиться вплотную к городу Часов Яр Донецкой области, однако Силы обороны стимулируют нашествие врага. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк.

По его словам, у российских оккупантов есть прямой приказ - захватить город Часов Яр в Донецкой области, именно поэтому основные свои силы на Бахмутском направлении они сконцентрировали именно на этот населенный пункт.

"Взятие Часового Яра позволит им установить им огневой контроль над Константиновкой, частично даже над Краматорском. Это господствующая высота в этом регионе и взятие Часового Яра даст им огромное преимущество. Но украинские войска не покидают своих позиций, почти все штурмовые действия россиян не имеют полного успеха. То есть украинские войска довольно успешно сдерживают нашествие россиян", - сказал Черняк. видео дня

Он также отметил, что Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы не допустить приближения врага к городу.

"Противник достаточно близко подошел к Часовому Яру, сейчас главный вопрос - выстоит украинская армия или нет. Стоит понимать, что если у врага есть политическая цель до определенной даты взять какой-то город - он направит всю свою живую силу для того, чтобы это сделать", - пояснил Черняк.

По словам офицера, у российских военных нет никаких ограничений на использование артиллерии, боевых вертолетов или личного состава. Они пытаются любой ценой захватить населенный пункт.

"Будем надеяться, что ситуация в ближайшее время изменится в нашу пользу. Ведь силы противника не бесконечны, но пока ситуация не предполагает никаких положительных прогнозов. На Бахмутском направлении сейчас настоящий ад, только благодаря героизму наших Сил обороны противник не занял этот населенный пункт", - говорит Черняк.

Кроме того, он прокомментировал данные аналитической группы DeepState о том, что украинским военным рано или поздно придется отступить из населенного пункта Ивановское, что находится к востоку от города Часов Яр.

"Каждый населенный пункт, он является стратегически важным. Ведь ослабление одного из флангов будет предоставлять врагу перспективный плацдарм для наступления на другой фланг и т.д.", - рассказал он.

По мнению Черняка, в отступлении Сил обороны Украины из любого населенного пункта нет ничего плохого, при условии, что будет сохранено большое количество жизней украинских воинов.

"Потом, конечно, для возвращения этого населенного пункта придется потерять много военных. Пока ситуация позволяет держать населенный пункт - его стоит держать, но жизнь военных - это приоритетная задача", - пояснил офицер НГУ.

Что известно о бригаде НГУ "Рубеж" 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

Российские оккупанты успешно захватили позиции на высотах возле Часового Яра в Донецкой области, что позволяет им контролировать прилегающие районы, сообщил Роман Погорелый, соучредитель проекта DeepState.

На Бахмутском направлении ситуация чрезвычайно сложная, поскольку враг использует свои лучшие войска для прорыва к Часовому Яру, заявил Олег Калашников, руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины.

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют восстановить контроль над утраченными позициями одновременно на нескольких направлениях. Основная задача заключается в нанесении значительных потерь российским оккупантам в живой силе и технике.

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