Есть риск краха линии фронта: в Politico описали мрачную картину для Украины

Даже если Конгресс США одобрит новый пакет военной помощи, его может не хватить для предотвращения прорыва армии РФ.

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Украина находится под большим риском разрушения линии фронта - Politico / колаж: Главред, фото: НАТО, 31 окрема механізована бригада

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если Конгресс США не примет пакет военной помощи Украине в ближайшее время, ВСУ придется отступать. Он также предупредил, что некоторые крупные города могут оказаться под угрозой падения. Издание Politico пишет, что предупреждения Зеленского являются частью широких дипломатических усилий по высвобождению военной помощи, которую Конгресс США не может принять с осени 2023 года.

"Но печальная правда заключается в том, что даже если пакет будет одобрен Конгрессом США, массового пополнения запасов может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить серьезные потрясения на поле боя", - пишут журналисты.

Авторы статьи предполагают, что неудача ВСУ, особенно в разгар избирательных кампаний в Америке и Европе, "вполне может возродить давление Запада в пользу переговоров, которые, очевидно, будут в пользу России, предоставив Кремлю свободу возобновить конфликт в будущем по своему выбору".

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Politico отмечает, что теперь, по сути, все зависит от того, куда страна-агрессор Россия решит направить свои силы в наступлении, которое, как ожидается, начнется летом 2024 года. Где именно оккупационная армия нанесет свой главный удар, трудно предугадать.

"Офицеры заявили, что существует большой риск обрушения линии фронта там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление. Более того, благодаря гораздо большему численному весу и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, вероятно, сможет "прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках", - цитирует издание свои источники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы говорить свободно.

Один из высокопоставленных военных источников сказал Politico, что "нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас".

"У нас нет этих технологий, и у Запада их нет в достаточном количестве", — сказал он.

По его словам, только упорство и стойкость украинцев, а также ошибки российских командиров могут теперь изменить мрачную динамику.

Однако высокопоставленные украинские офицеры напомнили, что полагаться на ошибки России – это не стратегия, и они выразили горечь по поводу ошибок, которые, по их словам, с самого начала сломили сопротивление Украины – ошибок, допущенных как Западом, так и Украиной. Они также резко критиковали затягивание действий Запада, заявляя, что припасы и системы вооружения поступили слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы добиться того результата, который они могли бы иметь в противном случае.

"Залужный называл это "Войной одного шанса. Под этим он имел в виду, что системы вооружений очень быстро становятся ненужными, потому что россияне быстро противостоят им (…) Россияне всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они в этом преуспевают", - сказал один из офицеров.

Офицеры заявили, что ручные противотанковые ракеты, поставленные Великобританией и США в первые недели вторжения, пришли вовремя и помогли спасти Киев, а также HIMARS, легкие ракетные системы залпового огня. которые были использованы с большим успехом, позволили вытеснить Россию из Херсона в ноябре 2022 года.

"Но часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны — они приходят, когда они уже не нужны", — сказал другой высокопоставленный офицер, приводя в качестве примера истребители F-16.

Ожидается, что около дюжины F-16 вступят в строй этим летом после завершения базовой подготовки пилотов.

"Каждому оружию - свое время. F-16 были необходимы в 2023 году. Они не подойдут для 2024 года", — сказал собеседник издания.

Офицеры также заявили, что теперь им нужно больше простого традиционного оружия - гаубиц, сотни тысяч снарядов и ракет, а также дронов. По словам одного из офицеров, Украине нужно 4 миллиона снарядов и 2 миллиона беспилотников.

Риск нового наступления РФ

Российская оккупационная армия может начать масштабное наступление в конце весны или летом 2024 года. Вероятно оно будет сосредоточено на западе Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. При этом аналитики ISW отмечают, что войска РФ смогут наступать только на одном оперативном направлении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, но украинские военные не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.

По его словам, оккупационная армия РФ продолжает наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Также Сырский рассказал, насколько реальна возможность того, что российские оккупанты начнут новое наступление на Харьков.

"Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым огородом", - заявил главком.

Тем временем западное издание The Economist писало о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.

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